Cuidados

Dezembro Laranja: mitos e verdades sobre proteção solar e câncer de pele

Altas temperaturas ligam alerta para a necessidade de ampliar cuidados com a pele. Último mês do ano traz a campanha Dezembro Laranja, que reforça importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele

3 min de leitura min de leitura

Dermatologista detalha mitos e verdades sobre câncer de pele e proteção solar. (Freepik)

O verão ainda não começou oficialmente, mas as altas temperaturas já ligam o alerta para a necessidade de ampliar os cuidados com a pele. Dezembro também chega com a campanha Dezembro Laranja, que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce em relação ao câncer de pele.

Aplicar protetor solar, hidratação contínua e evitar a exposição ao sol nas horas mais críticas do dia são algumas recomendações. A dermatologista Priscila Passamani aproveita para esclarecer sobre mitos e verdades em relação aos cuidados com a pele.

Em dias nublados não é necessário utilizar proteção solar – MITO

A afirmação é falsa. As nuvens podem encobrir o sol e diminuir a incidência dos raios ultravioletas em até 40%, mas ela ainda existe. Por isso, mesmo em dias nublados é necessário usar protetor solar e também acessórios como chapéus e óculos solares.

O protetor solar é importante na prevenção ao câncer de pele - VERDADE

O protetor solar age como um filtro sobre a pele, protegendo-a dos raios ultravioletas. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que o produto seja usado corretamente:

O fator de proteção deve estar relacionado à necessidade de quem usa: pessoas com peles mais claras precisam de uma proteção mais intensa. Mas, independentemente do tipo de pele, o FPS mínimo deve ser 30;

Busque um protetor solar que ofereça filtro contra os raios UVB e UVA. A aplicação deve ocorrer meia hora antes da exposição ao sol para que o produto seja absorvido pela pele.

É necessário reaplicar o protetor solar a cada três horas ou de duas em duas horas em casos de transpiração excessiva, exposição solar prolongada ou após molhar a pele.

O uso de cremes autobronzeadores aumenta o risco de câncer de pele - MITO

O autobronzeador – cremes usados no período noturna é uma opção segura. Essas loções são compostas de diidroxiacetona (DHA), um açúcar que reage com a queratina da pele, produzindo uma substância amarronzada, a melanoidina.

As pessoas morenas e negras não sofrem queimaduras solares – MITO

Peles mais escuras possuem mais melanina e, portanto, estão mais protegidas, mas isso não significa que podem se expor ao sol sem sofrerem seus efeitos. (Shutterstock)

De fato, as peles mais escuras possuem mais melanina e, portanto, estão mais protegidas, mas isso não significa que podem se expor ao sol sem sofrerem os seus efeitos.

Caladril e água gelada são aliados para queimaduras de sol – VERDADE

O Caladril tem aloe vera em sua composição e alivia a pele após a exposição solar exagerada, acalmando, refrescando e hidratando. A água tem potencial hidratante e a gelada evita ressecamento na região já prejudicada com o sol.

A insolação apenas ocorre com exposição ao sol – MITO

Mesmo na sombra, se as temperaturas estiverem muito elevadas e a pessoa ficar muitas horas em exposição, o sol tem a capacidade de prejudicar a pele e causar insolação.

Todo câncer de pele é relacionado à exposição ao sol - MITO

Entre 5 a 10% dos casos de melanoma estão relacionados a fatores genéticos. O câncer de pele também pode ser causado por alterações em genes - hereditárias ou não - e, dessa forma, pode atingir pessoas que produzem bastante melanina. No entanto, a exposição ao sol é o principal fator de risco para a doença - e essa pode ser evitada com os devidos cuidados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta