Brasil vence o Haiti e assume a ponta do Grupo C na Copa do Mundo

Finalmente saiu a primeira vitoria do Brasil na Copa do Mundo. Com dois gols de Matheus Cunha e um de Vinícius Júnior, a Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026.
Com a vitória, o Brasil assume a liderança do Grupo C com quatro pontos e três gols de saldo, o que o coloca à frente do Marrocos, que possui os mesmos quatro pontos, mas apenas um gol de saldo, após a vitória sobre a Escócia também nesta sexta-feira.
A Seleção volta a campo na próxima quarta-feira (24) para enfrentar a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.
O jogo
Com duas mudanças com relação à equipe que empatou com o Marrocos na estreia, o Brasil entrou em campo muito favorito contra o Haiti e conseguiu transformar sua superioridade em vitória com segurança.
Danilo na vaga de Ibañez e Matheus Cunha no lugar de Igor
Thiago foram as novidades do técnico Carlo Ancelotti. E foi justamente o camisa 9 que tirou o grito de gol da torcida duas vezes na primeira etapa.
Aos 22, Cunha aproveitou rebote após chute de Vinícius e abriu o placar. Aos 35 minutos a dupla funcionou de novo. Vini deu belo passe e Cunha chutou forte no alto para fazer 2 a 0. Aos 47 ainda deu tempo do Brasil ampliar. Paquetá lançou Vinicius Junior que bateu com categoria para fazer 3 a 0.
No segundo tempo, com Rayan, Endrick e Martinelli no jogo, o Brasil jogou mais solto, sem pressão já que a vitória já estava assegurada. A equipe ainda criou chances, mas parou na falta de pontaria e nos impedimentos.
Na reta final do jogo, Danilo Santos e Éderson entraram e ajudaram o time a controlar o jogo e sair de campo com a vitória.