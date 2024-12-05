Conheça os sinais de que o seu intestino está funcionando bem

O desequilíbrio da microbiota contribui para despertar s Crédito: Shutterstock

Responsável pela digestão dos alimentos e pela eliminação de substâncias através das fezes, o intestino possui diversas funções no organismo. Uma delas é a produção de neurotransmissores e hormônios, como dopamina e serotonina, o que o faz ser considerado o segundo cérebro do corpo humano. Através da microbiota intestinal, o órgão contribui para estimular sensações, como a felicidade.

Quando o intestino não está saudável, porém, essa mesma produção de substâncias pode despertar outros tipos de sentimentos, como ansiedade e tristeza. "Então, um intestino saudável, acaba produzindo substâncias que trazem a sensação de bem-estar e ao contrário, um intestino não tão saudável, pode produzir os hormônios que causam sensações mais desagradáveis", explica a gastroenterologista e hepatologista Mariana Pacheco.

"O estresse pode levar a sintomas digestivos, por exemplo, devido ao aumento da produção de ácido, alterar a motilidade acelerando ou ‘travando'. Tem tanta relação a conexão cérebro e intestino que está ligada diretamente à ansiedade e depressão", completa a gastroenterologista Erika Jordânia de Souza.

Assim como a saúde geral do corpo, são os hábitos saudáveis de vida que definem a saúde intestinal. Logo, um intestino que funciona bem é o intestino de uma pessoa que tem horários para ir ao banheiro, que não sente dificuldade de evacuar e que não sente cólicas.

Assim, mudanças do padrão de evacuação, excesso de gases e sensação de má digestão são alguns dos sintomas que indicam desequilíbrio da flora intestinal. Muco e sangue nas fezes também são um sinal de alerta.

"Geralmente, a média de evacuação é uma vez ao dia, mas isso vai depender de cada organismo e estilo de vida. O importante é não ter dificuldade ao evacuar, não ter esforço, as fezes devem sair sem dificuldade, não ter dor e ter a sensação de esvaziamento completo" Erika Jordânia de Souza - Gastroenterologista da Rede Meridional

Por isso, a dica das gastroenterologistas é investir em frutas, verduras e legumes ricos em fibras. Uma dieta equilibrada com carnes magras e a ingestão adequada de água também ajudam, além da prática regular de exercícios físicos, boa noite de sono e controle do estresse. "Isso que faz com que o intestino fique saudável", diz Mariana Pacheco.

Investir no consumo desses alimentos, de acordo com as médicas, auxilia no funcionamento do intestino porque as fibras ajudam a manter a flora intestinal balanceada, puxando a água para o órgão e amolecendo as fases. Isso facilita o trânsito intestinal e a evacuação.