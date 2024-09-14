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Cuidados

Veja os sintomas que indicam inflamação no intestino

Médico explica as causas da doença e como tratar para melhorar a qualidade de vida
Portal Edicase

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Publicado em 

14 set 2024 às 10:00

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
O intestino é fundamental para a digestão e absorção de nutrientes Crédito: SewCreamStudio | Shutterstock
O papel do intestino implica na digestão e absorção de nutrientes essenciais para o organismo. Após a ingestão dos alimentos, o intestino delgado é responsável por quebrar as partículas alimentares em nutrientes menores, como aminoácidos, açúcares simples e ácidos graxos, que são então absorvidos para a corrente sanguínea. O intestino grosso, por sua vez, reabsorve água e sais minerais, formando as fezes que serão eliminadas. Além disso, o intestino contém uma vasta comunidade de microbiota, que contribui para a digestão, síntese de vitaminas e proteção contra patógenos.
Um intestino saudável ajuda a manter o sistema imunológico eficiente, já que grande parte das células imunes do corpo está localizada na mucosa intestinal. Distúrbios intestinais podem também afetar o bem-estar mental, visto que o intestino e o cérebro estão interligados por meio do eixo intestino-cérebro. Portanto, garantir um funcionamento adequado do intestino é essencial para o equilíbrio nutricional, imunológico e psicológico do organismo. Mas, o que acontece com o corpo quando o intestino não funciona bem?

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O que causa a inflamação no intestino?

O termo “intestino inflamado” refere-se à inflamação das paredes intestinais, que pode ocorrer em diferentes partes do trato gastrointestinal. Essa inflamação pode causar uma série de sintomas desconfortáveis e, se não tratada, pode levar a complicações graves. Dor abdominal e cólicas, diarreia frequente e, em alguns casos, com sangue ou muco, perda de apetite e perda de peso sem explicação, fadiga e sensação geral de mal-estar, além de náuseas e vômitos, em casos graves.
Marcelo Martins, médico e professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, explica que “entre as causas mais comuns estão as infecções bacterianas, virais ou parasitárias, além das intolerâncias alimentares, como a intolerância à lactose, ao glúten e reações alérgicas a certos alimentos. É valido destacar as doenças inflamatórias intestinais, como Doença de Crohn e colite ulcerativa, que causam inflamação crônica no trato gastrointestinal. O uso excessivo de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) também pode irritar o revestimento intestinal. Já a síndrome do intestino irritável pode causar sintomas semelhantes, embora não haja inflamação visível”, detalha o especialista. 
Imagem Edicase Brasil
Uma das opções de tratamento para o intestino inflamado é o uso de medicamentos Crédito: Aquarius Studio | Shutterstock

Tratamento para o intestino inflamado

Quanto ao tratamento, o médico Marcelo Martins esclarece que a definição do método feita por um especialista médico depende da causa subjacente e pode incluir: 
  • Medicamentos: anti-inflamatórios, imunossupressores e antibióticos, conforme a condição diagnosticada.
  • Dieta: ajustes alimentares para evitar alimentos que causam irritação e inflamação, com acompanhamento de um nutricionista.
  • Suplementos nutricionais: para compensar deficiências nutricionais causadas pela inflamação.
  • Mudanças no estilo de vida: incluindo técnicas de manejo do estresse e prática regular de exercícios físicos.
  • Tratamento médico avançado: em casos graves, pode ser necessário tratamento cirúrgico ou terapias mais específicas.
Por Camila Crepaldi 

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