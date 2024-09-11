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Saúde

5 dicas para praticar atividade física no calor

Entenda os riscos e os cuidados necessários ao fazer exercícios durante altas temperaturas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 set 2024 às 16:32

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 16:32

Imagem Edicase Brasil
Em dias quentes, atividades físicas ao ar livre são populares, mas exigem precauções Crédito: Drazen Zigic | Shutterstock
Com a elevação das temperaturas em algumas regiões, muitas pessoas aproveitam o clima para atividades ao ar livre. A prática de exercícios físicos é uma opção comum, mas, em períodos de calor intenso, deve-se adotar precauções para preservar a saúde e o bem-estar.
Para Carlos Eduardo César Miné, professor do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, realizar atividades físicas em picos de temperaturas elevadas prejudica a saúde. “O período crítico compreende aproximadamente das 11h da manhã às 16h da tarde, quando o sol está mais forte e as temperaturas atingem seu auge. Qualquer atividade física realizada nesses horários pode expor os praticantes a riscos sérios”, alerta.

Riscos da prática de atividades físicas durante o calor intenso

Os principais riscos associados à prática de atividades físicas durante as ondas de calor incluem insolação, desidratação profunda e picos de pressão arterial. Carlos Eduardo César Miné enfatiza que não existe uma contraindicação absoluta para a prática de algum exercício, mas exercícios de alta intensidade nos horários de pico de calor devem ser repensadas.
“Isso ocorre porque o exercício de alta intensidade aumenta a frequência cardíaca e eleva a pressão arterial, fatores que se tornam mais perigosos em altas temperaturas, podendo levar a mal súbito ou mal-estar devido à desidratação e intensidade do exercício”, acrescenta.
Para aqueles que desejam praticar atividades físicas durante ondas de calor, o professor destaca cinco recomendações importantes. Confira!

1. Evite horários de pico

Opte por praticar atividades físicas nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas.

2. Hidratação contínua

Beba água antes, durante e após a prática de exercícios. A desidratação é uma das principais preocupações em climas quentes.

3. Escolha ambientes adequados

Prefira locais arejados e com refrigeração, protegidos do sol direto sempre que possível. Isso ajuda a minimizar os efeitos adversos dos exercícios praticados em alta temperatura.
Imagem Edicase Brasil
Roupas leves que permitem a evaporação do suor durante a atividade física são ainda mais importantes nos dias de altas temperaturas Crédito: KristinaS38 | Shutterstock

4. Vista-se adequadamente

Opte por roupas leves e que permitam a evaporação do suor, mantendo o corpo mais fresco . Dessa forma, os possíveis prejuízos em relação a atividades físicas no calor diminuem.

5. Alimentação leve

Evite refeições pesadas antes do exercício, optando por uma alimentação leve e balanceada. Diante disso, considere planejar suas refeições.

Grupos com maior probabilidade aos efeitos adversos do calor

Carlos Eduardo César Miné alerta que certos grupos de pessoas são mais suscetíveis aos efeitos adversos do calor, independentemente da faixa etária. “Indivíduos com comorbidades como diabetes mellitus, hipertensão arterial, cardiopatias pré-existentes, obesos e sedentários que estão iniciando a prática de atividades físicas estão mais propensos ao risco durante exercícios em altas temperaturas. Para essas pessoas, é ainda mais crucial adotar medidas de segurança rigorosas e consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer atividade física em clima quente”.

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