5 dicas para praticar atividade física no calor

Em dias quentes, atividades físicas ao ar livre são populares, mas exigem precauções Crédito: Drazen Zigic | Shutterstock

Com a elevação das temperaturas em algumas regiões, muitas pessoas aproveitam o clima para atividades ao ar livre. A prática de exercícios físicos é uma opção comum, mas, em períodos de calor intenso, deve-se adotar precauções para preservar a saúde e o bem-estar.

Para Carlos Eduardo César Miné, professor do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, realizar atividades físicas em picos de temperaturas elevadas prejudica a saúde. “O período crítico compreende aproximadamente das 11h da manhã às 16h da tarde, quando o sol está mais forte e as temperaturas atingem seu auge. Qualquer atividade física realizada nesses horários pode expor os praticantes a riscos sérios”, alerta.

Riscos da prática de atividades físicas durante o calor intenso

Os principais riscos associados à prática de atividades físicas durante as ondas de calor incluem insolação, desidratação profunda e picos de pressão arterial. Carlos Eduardo César Miné enfatiza que não existe uma contraindicação absoluta para a prática de algum exercício, mas exercícios de alta intensidade nos horários de pico de calor devem ser repensadas.

“Isso ocorre porque o exercício de alta intensidade aumenta a frequência cardíaca e eleva a pressão arterial, fatores que se tornam mais perigosos em altas temperaturas, podendo levar a mal súbito ou mal-estar devido à desidratação e intensidade do exercício”, acrescenta.

Para aqueles que desejam praticar atividades físicas durante ondas de calor, o professor destaca cinco recomendações importantes. Confira!

1. Evite horários de pico

Opte por praticar atividades físicas nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas.

2. Hidratação contínua

Beba água antes, durante e após a prática de exercícios. A desidratação é uma das principais preocupações em climas quentes.

3. Escolha ambientes adequados

Prefira locais arejados e com refrigeração, protegidos do sol direto sempre que possível. Isso ajuda a minimizar os efeitos adversos dos exercícios praticados em alta temperatura.

Roupas leves que permitem a evaporação do suor durante a atividade física são ainda mais importantes nos dias de altas temperaturas Crédito: KristinaS38 | Shutterstock

4. Vista-se adequadamente

Opte por roupas leves e que permitam a evaporação do suor, mantendo o corpo mais fresco . Dessa forma, os possíveis prejuízos em relação a atividades físicas no calor diminuem.

5. Alimentação leve

Evite refeições pesadas antes do exercício, optando por uma alimentação leve e balanceada. Diante disso, considere planejar suas refeições.

Grupos com maior probabilidade aos efeitos adversos do calor