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Melhora do humor

5 benefícios da redução do consumo de açúcar para a saúde

Nutricionista explica os efeitos no organismo após um período sem a ingestão do açúcar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 set 2024 às 15:43

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 15:43

Imagem Edicase Brasil
O ideal é acostumar o corpo com o açúcar natural dos alimentos Crédito: New África | Shutterstock
O açúcar, presente em diversos alimentos do nosso dia a dia, é um vilão para a saúde quando consumido em excesso. Mas “a retirada do açúcar pode gerar alguns efeitos colaterais iniciais, como irritabilidade e ansiedade. Isso ocorre devido à alta quantidade de dopamina e endorfina liberada pelo açúcar, hormônios que proporcionam uma sensação de prazer. Ao reduzir o consumo, o corpo sente a falta dessa substância, aumentando os níveis de cortisol e causando estresse”, destaca Carol Brito, nutricionista e docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.  
Mesmo que o processo de adaptação possa ser difícil no começo, reduzir o consumo desse alimento é essencial e traz diversos benefícios para a saúde. Por isso, a nutricionista Carol Brito destaca 5 benefícios da redução do consumo de açúcar. Confira! 

1. Melhora do humor

A redução do estresse e a normalização dos níveis hormonais contribuem para um melhor humor e bem-estar.

2. Diminuição da retenção de líquido e inchaço abdominal

O açúcar pode causar retenção de líquido , levando ao inchaço. Ao reduzir seu consumo, é possível notar uma diminuição desses sintomas.

3. Regulação da fome e saciedade

O açúcar pode causar picos de insulina, levando à fome e à vontade de comer mais. A redução do consumo ajuda a regular esses hormônios, controlando a fome. 

4. Melhora do perfil glicêmico

O açúcar pode elevar os níveis de açúcar no sangue, aumentando o risco de diabetes . A redução do seu consumo ajuda a controlar a glicemia.

5. Melhora da digestão

O excesso de açúcar pode prejudicar a flora intestinal e causar problemas digestivos. Reduzir a ingestão do alimento contribui para uma melhor saúde intestinal. 
Imagem Edicase Brasil
O ideal é acostumar o corpo com o açúcar natural dos alimentos Crédito: New África | Shutterstock
Treinar o paladar aos poucos, para que ele se acostume com o açúcar natural dos alimentos, é um passo importante. “O corpo humano não precisa de açúcar refinado para obter energia. Carboidratos complexos, presentes em frutas, legumes e grãos integrais são fontes de energia mais saudáveis e duradouras. O consumo excessivo de açúcar pode levar a diversas doenças, como diabetes, doenças cardíacas e obesidade”, alerta a nutricionista Carol Brito. 
A redução gradual do consumo de açúcar é a forma mais saudável de eliminar esse hábito. Trocar o açúcar refinado por adoçantes naturais, como stevia e xilitol, pode ser uma opção durante a transição. No entanto, o ideal é acostumar o paladar aos sabores naturais dos alimentos, consumindo frutas frescas e reduzindo o consumo de alimentos processados.

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