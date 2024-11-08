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Conheça os benefícios da água de coco para a saúde

Conheça os benefícios da água de coco para a saúde

Com alta concentração de minerais, essa bebida ajuda na recuperação pós-atividade física

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 11:35

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 nov 2024 às 11:35
A água de coco, além de deliciosa, é benéfica para a saúde (Imagem: NUM LPPHOTO | Shutterstock)
A água de coco, além de deliciosa, é benéfica para a saúde (Imagem: NUM LPPHOTO | Shutterstock) Crédito:
A água de coco é uma das escolhas mais apreciadas quando o assunto envolve refrescância e sabor. Por trás dessa bebida leve e natural, há um conjunto de nutrientes que a torna aliada do bem-estar. Em um cenário no qual hidratação e saúde são prioridades, ela surge como uma alternativa que atende a essas necessidades de forma deliciosa e prática.
A bebida é uma excelente opção para hidratar o corpo, especialmente após atividades físicas intensas. Ao perdermos líquidos pelo suor, também perdemos eletrólitos importantes, como o sódio e o potássio. A água de coco, por ser rica nesses minerais, auxilia na reposição dessas perdas, prevenindo cãibras e fadiga muscular.
Rica em potássio, sódio e outros minerais fundamentais, a água de coco é uma escolha natural para repor eletrólitos e manter o equilíbrio hídrico do corpo (Imagem: GaudiLab | Shutterstock)
Rica em potássio, sódio e outros minerais fundamentais, a água de coco é uma escolha natural para repor eletrólitos e manter o equilíbrio hídrico do corpo (Imagem: GaudiLab | Shutterstock) Crédito:

Principais benefícios dos nutrientes da água de coco

Thais Lobo, nutricionista, especialista em nutrição esportiva e docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, lista abaixo os principais nutrientes da bebida benéficos para o corpo humano: 
  • Potássio: essencial para a contração muscular e o funcionamento do coração;
  • Sódio: fundamental para o equilíbrio hídrico e a transmissão de impulsos nervosos;
  • Magnésio, fósforo e cálcio: contribuem para a saúde óssea e muscular.

Cuidados no consumo da água de coco

Apesar de benéfica, é preciso tomar alguns cuidados em relação à ingestão da bebida. “A água de coco é indicada para todas as pessoas, desde que consumida com moderação. No entanto, é importante ressaltar que pacientes renais devem consultar seus médicos antes de incluir a água de coco na dieta, pois o excesso de potássio pode ser prejudicial. Não há uma quantidade exata recomendada, mas consumir entre 200 e 250 ml de água de coco ao dia já pode trazer diversos benefícios para a saúde”, finaliza a especialista.
Por Nicholas Montini Pereira

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