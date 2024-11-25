Confira os alimentos que aumentam a gordura abdominal

Substituições simples podem evitar o acúmulo de gordura no abdômen Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

A alimentação tem uma relação direta com o acúmulo de gordura na região da barriga. Por outro lado, quando ela é balanceada e saudável, com alimentos ricos em fibras, proteínas magras e gorduras saudáveis, pode ajudar a reduzir o depósito de gordura abdominal.

A seguir, confira quais comidas evitar e como adotar uma alimentação mais equilibrada para evitar a gordura abdominal!

Alimentos para evitar

Os alimentos que favorecem o acúmulo de tecido adiposo são açúcares, gorduras saturadas e trans, gordura vegetal hidrogenada e farinhas refinadas. “Alimentos que contêm glúten são os campeões nessa questão. Por retardar a digestão, causam flatulência e distensão abdominal, além de impedir a correta absorção dos nutrientes essenciais ao bom funcionamento orgânico”, conta Alice Amaral, médica com especialização em Nutrologia.

Segundo ela, outros alimentos que também contribuem para o aumento da gordura abdominal são frituras, enlatados, processados, bebidas alcoólicas, refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores de sabor.

Substituições mais saudáveis

Algumas substituições simples podem evitar as indesejáveis gorduras localizadas . Regina Moraes Teixeira, nutricionista pós-graduada em nutrição funcional, especialista em reeducação alimentar, fitoterapia em nutrição e nutrição gestacional, recomenda:

Trocar sucos industrializados por sucos naturais ou polpa de fruta congelada;

Ficar muito atento ao rótulo dos alimentos e observar se há gordura saturada ou trans;

Trocar farinhas e cereais pela versão integral, além de serem ricas em nutrientes, aumentam a saciedade pela presença de fibras.

As comidas naturais ajudam a evitar a gordura abdominal Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Fique longe deles

De acordo com a nutricionista Alice Amaral, alguns alimentos devem ser definitivamente excluídos da dieta para evitar a gordura abdominal. “Enlatados, processados, açúcares, refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores”, recomenda. Ela também sugere uma troca por alimentos mais naturais e orgânicos, temperados com ervas. “No caso da bebida alcoólica, uma taça de um vinho tinto seco de boa qualidade é liberada”, ressalta.

Atenção com o que consome

Para manter o abdômen e a saúde em dia, é preciso prestar atenção nos alimentos ingeridos. “O erro alimentar mais comum é achar que está comendo bem e, na verdade, aquele produto alimentício não contém nutrientes necessários e importantes para o organismo”, afirma Regina Moraes Teixeira.