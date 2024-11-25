Confira os alimentos que aumentam a gordura abdominal

A alimentação tem uma relação direta com o acúmulo de gordura na região da barriga. Por outro lado, quando ela é balanceada e saudável, com alimentos ricos em fibras, proteínas magras e gorduras saudáveis, pode ajudar a reduzir o depósito de gordura abdominal.
A seguir, confira quais comidas evitar e como adotar uma alimentação mais equilibrada para evitar a gordura abdominal!
Alimentos para evitar
Os alimentos que favorecem o acúmulo de tecido adiposo são açúcares, gorduras saturadas e trans, gordura vegetal hidrogenada e farinhas refinadas. “Alimentos que contêm glúten são os campeões nessa questão. Por retardar a digestão, causam flatulência e distensão abdominal, além de impedir a correta absorção dos nutrientes essenciais ao bom funcionamento orgânico”, conta Alice Amaral, médica com especialização em Nutrologia.
Segundo ela, outros alimentos que também contribuem para o aumento da gordura abdominal são frituras, enlatados, processados, bebidas alcoólicas, refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores de sabor.
Substituições mais saudáveis
Algumas substituições simples podem evitar as indesejáveis gorduras localizadas . Regina Moraes Teixeira, nutricionista pós-graduada em nutrição funcional, especialista em reeducação alimentar, fitoterapia em nutrição e nutrição gestacional, recomenda:
- Trocar sucos industrializados por sucos naturais ou polpa de fruta congelada;
- Ficar muito atento ao rótulo dos alimentos e observar se há gordura saturada ou trans;
- Trocar farinhas e cereais pela versão integral, além de serem ricas em nutrientes, aumentam a saciedade pela presença de fibras.
Fique longe deles
De acordo com a nutricionista Alice Amaral, alguns alimentos devem ser definitivamente excluídos da dieta para evitar a gordura abdominal. “Enlatados, processados, açúcares, refrigerantes e alimentos ricos em sódio e realçadores”, recomenda. Ela também sugere uma troca por alimentos mais naturais e orgânicos, temperados com ervas. “No caso da bebida alcoólica, uma taça de um vinho tinto seco de boa qualidade é liberada”, ressalta.
Atenção com o que consome
Para manter o abdômen e a saúde em dia, é preciso prestar atenção nos alimentos ingeridos. “O erro alimentar mais comum é achar que está comendo bem e, na verdade, aquele produto alimentício não contém nutrientes necessários e importantes para o organismo”, afirma Regina Moraes Teixeira.
Por isso, a profissional recomenda atentar-se aos rótulos dos alimentos. “Saiba que o ingrediente que vem em primeiro lugar é sempre o que tem maior quantidade. Cuidado com letras e números contidos, muitas vezes são corantes, conservantes e acidulantes que são aditivos químicos, nocivos ao organismo”, finaliza.