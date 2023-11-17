Comer pepino com pó de gelatina diet? Especialistas explicam hábito de Kéfera

Kéfera mostrou que come pepino com gelatina para não sair da dieta Crédito: Reprodução @Kefera

A youtuber Kéfera Buchmann mostrou que come pepino com gelatina para não sair da dieta. A influenciadora gravou um vídeo 'degustando' uma mistura de pepino com gelatina em pó sem açúcar, pois tem “zero caloria, é superdoce e enche a barriga”.

"'Tá com vontade de doce?'. 'Tá’ fazendo estratégia, igual eu, para a compulsão alimentar não atacar, para você ir lidando com ela?'. 'Tem um plano alimentar a ser seguido?'. Não estamos falando de ficar maluca aqui hein, estamos falando de ajudar a nossa cabeça”, disse Kéfera.

A publicação dividiu opiniões na internet. Após as críticas, ela se explicou: “Não estava com nenhuma saudade disso, pegam um trecho do que eu falo e vira um bafafá. Postei uma parada que eu gosto de comer, vim numa semana falando sobre compulsão alimentar, a importância de ir atrás de um profissional e uma galera que não acompanha vem causar polêmica”, afirmou.

FAZ BEM?

A médica nutróloga Marcella Garcez explica que comer pepino com gelatina pode até ser uma inclusão de um alimento saudável. O pepino é um vegetal, de baixo índice glicêmico, composto de mais de 90% de água, rico em fibras e outros nutrientes. "Então pode ser incluído na dieta de qualquer pessoa. E a gelatina também, seja incolor ou sem açúcar, pode ser incluída numa dieta, mas isso não quer dizer que a presença deste alimento, seja o pepino associado ou não a gelatina, seja responsável pelo emagrecimento ou por tornar uma dieta mais saudável".

A médica conta que essa estratégia para reduzir a vontade de comer doces pode dar resultado para a influenciadora, mas, na verdade, não é um tratamento para a compulsão alimentar, condição que deve ser tratada com medicamentos e equipe multidisciplinar. "O que realmente essa pessoa deve notar é que este alimento ajuda a controlar uma vontade momentânea de comer doce, que ela resolve comendo uma gelatina diet com pepino, que tem uma boa quantidade de fibras e faz sensação de plenitude gástrica", diz Marcella Garcez.

Marcella Garcez diz que o pepino associado ou não a gelatina, não é responsável pelo emagrecimento ou por tornar uma dieta mais saudável Crédito: Divulgação Marcella Garcez

"Para ela, pode ser suficiente para reduzir a vontade de comer doce, mas não quer dizer que essa estratégia seja apropriada para o tratamento da compulsão alimentar e muito menos para reduzir a vontade de comer doces da população, porque as pessoas têm gostos diferentes" Marcella Garcez - Médica nutróloga

A nutricionista Rayanne Pimentel, do Viver Bem Unimed Vitória, diz que comer o pepino de forma isolada pode melhorar o trânsito intestinal, já que é rico em flavonoides e ligninas, além de melhorar a saúde da pele, dos olhos e dos cabelos. "Já a gelatina em pó não trás qualquer benefício a saúde, sendo um produto altamente industrializado e artificial".

A profissional conta que existem diversas opções par saciar a vontade de comer doces e que são bem mais saudáveis que a gelatina. "Como nutricionista, não recomendaria o consumo", reforça. "A gelatina diet é repleta de aditivos como corante e estabilizantes, e na forma normal tem açúcar. Esse que encontramos em supermercados não são legais", diz Rayanne Pimentel.

"A compulsão precisa ser tratada em diversas esferas, como a nutricional e a psicológica. Hoje temos opções como os fitoterápicos, que ajudam em quadros de compulsão" Rayanne Pimentel - Nutricionista

CUIDADOS

A nutricionista Clariana Colaço diz que o pepino é um excelente alimento, mas a funcionalidade de comer com gelatina para emagrecer é um opção muito ruim e não recomendada. Ela conta que o consumo de pepino com gelatina em pó é contraindicado, porque o nosso corpo sabe que isso não é o doce. "Esse tipo de restrição gera exageros a longo prazo e pode ocasionar episódios de compulsão alimentar. O recomendado é uma gelatina, de preferência sem açúcar. E não tem problema comer um doce se quiser".

Para ela, a estratégia adotada pela youtuber não é indicada, porque no momento que o nosso corpo passa por severas restrições, ele causa certos exageros e causa a compulsão alimentar. "Uma boa estratégia é comer frutas e não enganar o corpo. Minha sugestão é, quando surgir a vontade de comer doce, opte por 30 gramas de chocolate, por exemplo", diz Clariana Colaço.