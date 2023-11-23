Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Black Friday: 10 produtos para cuidar do cabelo com desconto
Black Friday: 10 produtos para cuidar do cabelo com desconto

A Black Friday, que acontece no próximo dia 24 de novembro, apresenta diversos produtos para reparar e recuperar os fios
Guilherme Sillva

23 nov 2023 às 09:00

Uma seleção de produtos para o cabelo Crédito: Divulgação
Na rotina de cuidados com o cabelo, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos. E na hora de escolher os produtos, é importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo para que foi criado. 
A Black Friday, que acontece no próximo dia 24 de novembro, apresenta diversos produtos para reparar e recuperar os fios. Selecionamos 10 produtos capilares, que vão da máscara de hidratação para cabelos danificados, até ao shampoo seco que absorve a oleosidade dos fios, sem deixar resíduos. Confira!

10 PRODUTOS PARA O CABELO

  1. Kérastase Nutritive Bain Santin Riche. Shampoo para cabelos muito secos. Ele limpa e refresca os fios, além de repor a umidade do cabelo. Possui uma fórmula que restaura as madeixas, conferindo força e revitalizando os fios. De R$ 188,90 por R$ 165,54. (COMPRE AQUI)

  2.  Men+Care Shampoo 2 em 1  Força Resistente, da Dove. Formulado especialmente para proporcionar aos homens cuidados para cabelos finos e enfraquecidos, além de limpeza e hidratação. Sua fórmula com cafeína e cálcio, deixa o cabelo saudável, forte e resistente. De R$ 20,78 por R$ 16,99. (COMPRE AQUI)

  3. Pure Hialurônico Shampoo Micelar Antioleosidade Elseve, de L'Oreal Paris. Purifica as raízes e limpa profundamente a fibra capilar. Sua fórmula é rica em Ácido Salicílico, que garante o controle da oleosidade nas raízes, e Ácido Hialurônico que possui uma hidratação preenchedora profunda, do comprimento até as pontas. De R$ 33,91 por R$ 28,82. (COMPRE  AQUI)

  4. Óleo 10 em 1 Absolut Repair, de L'Oréal Professionnel. Óleo reparador para cabelos finos, ressecados e danificados. Proporciona 10 benefícios para o cabelo, com resultado de fios nutridos, brilhantes e leves, com toque suave. De R$ 125,90 por R$ 95,90. (COMPRE AQUI)

  5. Fluído Reparador Essential, da Braé. Traz fórmula que repara, hidrata, protege, reconstrói e proporciona brilho intenso à fibra capilar. Pode ser utilizado como finalizador ou tratamento reparador. De R$ 67,90 por R$ 56,90. (COMPRE AQUI)

  6. Máscara Capilar Morte Súbita, da Lola Cosmetics. Máscara de hidratação para cabelos danificados. Recupera as pontas duplas, hidrata e dá brilho e a suavidade. De R$ 34,90 por R$ 27,30. (COMPRE AQUI)

  7. Condicionador em Barra Hidratação Profunda, da B.O.B. Ele hidrata profundamente os fios mais ressecados, combate a porosidade e reduz as pontas duplas. A combinação de manteigas e óleos nutritivos garante maciez, aumenta o brilho e também controla o frizz. De R$ 52,00 por R$ 35,90. (COMPRE AQUI)

  8. Condicionador Hidratação Profunda, da TRESemmé. Foi desenvolvido com Pantenol e Niacinamida, conhecidos por seus benefícios capilares, para um boost hidratante em todos os tipos de cabelos. Promove hidratação profunda do cabelo. De R$ 29,90 por R$ 22,90 (COMPRE AQUI)

  9. Shampoo Equilíbrio Raiz e Pontas, da Pantene. Para cabelos mistos com pontas secas. Penetra profundamente nos fios equilibrando os cabelos mistos, com pontas ressecadas ou espigadas, purificando as raízes oleosas e eliminando as impurezas e resíduos de produtos. De R$ 29,90 por R$ 25,07. (COMPRE AQUI)

  10. Shampoo a Seco Fortificante, da Ricca. Absorve a oleosidade dos fios, sem deixar resíduos e ainda estimula o crescimento saudável e mais forte do cabelo. Com D-Pantenol e Queratina, auxilia na reestruturação dos fios e a evitar a quebra. De R$ 27,89 por R$ 22,31. (COMPRE AQUI)

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados