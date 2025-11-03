Alinhadores invisíveis: entenda como tratamento transforma sorrisos

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:20
O aparelho ortodôntico, seja ele fixo ou móvel, pode ser usado em diversos momentos da vida. É um dispositivo usado para corrigir o alinhamento dos dentes, melhorar a mordida e tratar problemas de má oclusão, visando tanto a estética quanto a função bucal.
Durante muitas décadas o protagonismo ficou com os aparelhos chamados de fixos e móveis. O primeiro é colado nos dentes e não pode ser removido pelo paciente, sendo usado para movimentação dentária, enquanto o segundo é removível e geralmente usado para corrigir problemas ósseos ou manter o resultado após o tratamento fixo. Mas há alguns anos os alinhadores ortodônticos tornaram-se protagonistas. E eles foram o destaque da 10ª edição do International Orthodontic Congress (IOC), um dos mais importantes encontros da odontologia mundial, que aconteceu no final de outubro no Rio de Janeiro. O evento contou com áreas dedicadas à inovação e à tecnologia.
Os alinhadores são aparelhos removíveis e transparentes, colocados especificamente sobre cada arcada. Eles exercem diferentes pressões, em pontos diversos, e costumam ser substituídos conforme os resultados e o comprometimento dos pacientes com o tratamento. "Eles têm uma tecnologia muito interessante. Atualmente a gente tem um escaneamento intrabucal, com uma série de câmeras, que conseguem captar o formato da arcada e o formato dos dentes com alta precisão. Estou falando de décimos, centésimos de milímetros de precisão. E isso permite que mova os dentes como o ortodontista quer, e a partir daí vem o segredo dos alinhadores. A gente cria uma sequência de movimento", conta Victor Didier, especialista em Ortodontia e parceiro da ClearCorrect.
Ele diz que todo paciente com seu tratamento ortodôntico pode usar o alinhador. "Alguns detalhes podem dificultar a movimentação. Como no caso de pacientes que têm os dentes muito pequenos. Isso não impede, mas a gente tem que tomar cuidado no planejamento dessa movimentação. A limitação para um tratamento com alinhador é a mesma que para um tratamento com qualquer aparelho ortodôntico".
Também é possível tratar, além dos pacientes de ortodontia tradicional, aqueles que vão para cirurgia ortognática. "Que são os pacientes adultos que não tem mais como manipular ou direcionar o crescimento. E o erro esquelético deles é tão grande que não conseguimos movimentar os dentes através de ortodontia para que encaixe da forma correta", diz.
Victor DidierOrtodontista
No caso de um segundo tratamento com alinhadores ou de uma continuação de tratamento ortodôntico, as vantagens são a liberdade para comer o que quiser, a facilidade da higienização e a liberdade, para ir a uma festa sem aparelho, por exemplo. "E principalmente a questão de prever o movimento e conseguir entregar um tratamento mais rápido para o paciente", diz Victor Didier.
As vantagens
Estética: são praticamente invisíveis, proporcionando um tratamento mais discreto.
Removíveis: podem ser retirados para comer e beber, eliminando restrições alimentares e facilitando a higiene bucal com escova e fio dental.
Conforto: geralmente, causam menos irritação nas mucosas e gengivas em comparação com aparelhos fixos.
Planejamento digital: o tratamento é planejado virtualmente, o que permite um maior controle sobre o movimento dos dentes e resultados mais precisos.
Previsibilidade: é possível ter uma estimativa mais clara do tempo de tratamento.
Sobre se o uso do produto pode trazer algum desconforto, como sangramento na gengiva, o especialista conta que é bem incomum de acontecer. "O sangramento gengival é muito atrelado ao controle de placa bacteriana, ou seja, se a pessoa não escova o dente, mesmo sem o uso de aparelhos, vai sangrar a gengiva. Quando a gente coloca o alinhador, é incomum ter alguma injúria nos tecidos ou algum machucado", reforça.
Victor Didier diz que a questão do dos dentes fora de posição pode afetar a autoestima e a estética do paciente. "Existem várias pesquisas que, quando estamos falando com alguém, olhamos muito mais para boca do que para outras partes do rosto. Então a boca e os olhos ficam muito divididos na atenção. Esse é o primeiro impacto", diz.
Falando tecnicamente, a partir do momento que os dentes estão fora de posição, eles mordem errado, e isso causa mais desgaste. Pode levar a fraturas e, consequentemente, começa a fazer com que essa articulação, que é a mandíbula, a parte de baixo da boca, funcione errado. "No momento que a gente morde errado, tem uma alimentação e uma higienização ruim, porque os dentes fora de posição são mais difíceis de limpar, então eles precisam que o paciente tenha mais atenção com a escovação. E aqui tem outros impactos também na musculatura, da face e do cansaço. Alinhar os dentes não é só uma questão de estética, é de saúde de forma geral".
José Gomez, vice-presidente da ClearCorrecr na América Latina, diz que o paciente que faz o tratamento está buscando a estética e um tratamento rápido. "Ele é totalmente personalizado. Precisa tanto que o paciente como o doutor de terem um entendimento visual de tudo o que vai acontecer em cada movimentação de cada etapa".
No caso de crianças e adolescentes, a ortodontista Priscila Ayub diz que os alinhadores também podem ser utilizados, e que normalmente o tratamento é iniciado a partir de 6 anos, já que tem que ter rompido pelo menos os primeiros pré-molares, além dos incisivos estarem em processo de erupção. "Não é preciso que a criança troque os dentes para começar a fazer o uso dos alinhadores. A gente trata a partir da dentadura mista".
Ela diz que os alinhadores auxiliam no tratamento desses pacientes porque são uma terapia estética e removível, algo que hoje em dia é muito desejado. "Alguns pacientes que a gente não conseguiria tratar de forma fixa, é possível tratar com alinhadores. Pacientes que tem problemas de colaboração, pacientes autistas que não aceitam coisas coladas, e aqueles que tem muita sensibilidade nos dentes".
Priscila conta que os tratamentos vão evoluir num futuro próximo. "Atualmente a gente já trata muito melhor do que no passado e acho que você vai melhorar ainda mais. Tem alinhadores em regiões mais rígidas para conseguir promover ganhos ortopédicos que a gente ainda não consegue. Acredito que no futuro, talvez, a maior parte dos nossos pacientes serão tratados com alinhadores e não com prótese", diz.
* O jornalista viajou para o evento a convite da ClearCorrect
