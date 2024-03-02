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7 frutas com pouco açúcar para ajudar a emagrecer

Confira opções saudáveis e deliciosas para inserir na dieta e eliminar peso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 mar 2024 às 08:00

Publicado em 02 de Março de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
O abacaxi é uma ótima opção para quem busca uma fruta com baixo teor de açúcar  Crédito: Regreto | Shutterstock
Quando se trata de perder peso e adotar hábitos mais saudáveis, a escolha da alimentação correta desempenha um papel crucial. Embora sejam ricas em vitaminas, minerais e fibras essenciais, algumas frutas também podem conter níveis elevados de açúcar natural, o que prejudica objetivos de perda de peso.
No entanto, existem várias opções deliciosas que oferecem um perfil nutricional favorável, ajudando você a alcançar seus objetivos sem comprometer o sabor. "As frutas   são fontes de vitaminas, como as vitaminas A e C, e minerais, como potássio e manganês, responsáveis pelo crescimento de células em nosso corpo; além de serem fontes de carboidrato, nutriente utilizado como fonte de energia que favorece o crescimento e desenvolvimento cerebral”, explica a nutricionista Flávia da Silva Santos.
Confira a seguir 7 frutas com pouco açúcar que podem ser suas aliadas!

1. Morango

Além de ser baixo em calorias, o morango tem teor de açúcar natural relativamente baixo em comparação com outras frutas. Trata-se de uma excelente fonte de vitamina C, “que atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os micro-organismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.

2. Abacate

O abacate tem baixo teor de açúcar e alta quantidade de gorduras saudáveis e fibras, que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e promovem a saciedade.
“As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

3. Pêssego

Esta suculenta fruta é uma escolha refrescante para quem procura manter o açúcar sob controle. Além disso, o pêssego é rico em fibras, o que pode ajudar a promover a saciedade e controlar o apetite.

4. Abacaxi

Com sabor tropical e refrescante, o abacaxi é uma excelente escolha para quem procura uma fruta com pouco açúcar. Além disso, trata-se de uma ótima fonte de sais minerais e vitaminas A , B1, B2 e C. Possui também bromelina, enzima que auxilia na digestão.

5. Melão

Com alta concentração de água e baixo teor de açúcar, o melão refresca e nutre; não é raro incluí-lo em dietas para emagrecer. Excelente fonte de vitaminas A e C, importantes para a saúde da pele e do sistema imunológico.

6. Mirtilo

Pequeno, porém poderoso, o mirtilo, além de rico em antioxidantes, é baixo em calorias e contém boa quantidade de fibras dietéticas, o que pode promover a saciedade e ajudar na regulação do açúcar no sangue.

7. Limão

Embora não seja tradicionalmente consumido como uma fruta inteira, o limão é uma adição versátil a muitos pratos e bebidas. Com sabor azedo e baixo teor de açúcar, pode adicionar um toque refrescante sem comprometer sua meta de emagrecimento.
Segundo a nutricionista Solange Ventura, a fruta também tem o poder de ajudar a combater a má digestão. “O suco de limão antes das refeições é suficiente para manter uma boa digestão. Estudos mostraram que a vitamina C, contida no limão, aumenta a absorção da vitamina B, encontrada em carnes e verduras”, conclui.

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