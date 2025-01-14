O efeito sanfona pode ser evitado com alguns cuidados Crédito: Imagem: Arina Kumysheva | Shutterstock

O efeito sanfona é caracterizado pela alternância repetitiva de perda e ganho de peso corporal. Esse processo ocorre principalmente em pessoas que seguem dietas muito restritivas ou mudanças alimentares extremas para emagrecer rapidamente, mas não conseguem manter os resultados a longo prazo. Depois, o corpo tende a recuperar o peso perdido, muitas vezes ultrapassando o peso inicial.

Os impactos do efeito sanfona na saúde vão além da estética, afetando seriamente o organismo. A oscilação constante de peso pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, resistência à insulina, hipertensão e inflamações crônicas. Além disso, a perda de peso repetitiva pode reduzir a massa muscular, dificultando ainda mais a manutenção do metabolismo saudável.

Por isso, abaixo, a cardiologista Dra. Caroline Cassab compartilha 7 dicas para evitar o efeito sanfona. Confira!

1. Evite dietas da moda

Dietas da moda podem trazer resultados rápidos , mas são difíceis de manter a longo prazo e favorecem o retorno ao peso inicial. Aposte em uma reeducação alimentar gradual e sustentável.

2. Estabeleça hábitos alimentares equilibrados

Invista em uma alimentação variada, rica em nutrientes e evite grandes restrições calóricas. Pequenos ajustes consistentes são mais eficazes e saudáveis.

3. Pratique atividade física regularmente

O exercício físico não só auxilia na perda de peso como também ajuda a manter o metabolismo estável. Encontre uma atividade que você goste e consiga praticar com frequência.

Oscilação constante de peso pode desregular o metabolismo Crédito: Imagem: Jeorge | Shutterstock

4. Cuide do equilíbrio metabólico

Oscilações constantes de peso podem desregular seu metabolismo. Procure orientação médica para identificar possíveis desequilíbrios metabólicos e corrigi-los de forma adequada.

5. Busque apoio emocional

O ganho de peso pode estar ligado a questões emocionais, como ansiedade ou estresse. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Terapias ou técnicas de relaxamento podem ajudar.

6. Mantenha constância nos hábitos

O coração é sensível a mudanças bruscas no peso. A constância é essencial para proteger o sistema cardiovascular e evitar problemas como hipertensão e infarto.

7. Conte com ajuda de profissionais

O acompanhamento de nutricionistas, médicos e educadores físicos é essencial para planejar uma abordagem personalizada e saudável de perda de peso.