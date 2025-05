Se cuida

7 benefícios do feijão-branco para a saúde

Essa leguminosa é uma excelente opção para quem busca uma alimentação equilibrada e nutritiva

Publicado em 20 de maio de 2025 às 17:59

O feijão-branco é uma excelente fonte de proteína vegetal Crédito: Imagem: gorkem demir | Shutterstock

O feijão-branco ( Phaseolus vulgaris L. ) é uma leguminosa de sabor suave e textura cremosa, amplamente apreciada na culinária de diferentes culturas. Originário das Américas, destaca-se não apenas pelo valor gastronômico, mas também por suas propriedades nutritivas. É uma opção vegetal acessível e rica em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, podendo ser incluída em preparações variadas — desde pratos quentes até saladas e pastas. >

Veja, abaixo, 7 benefícios do feijão-branco para a saúde! >

1. Fonte de proteínas vegetais

O feijão-branco se destaca como uma ótima fonte de proteínas vegetais . Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g dele cozido oferecem cerca de 9,37 mg de proteína. >

Ele ajuda a suprir as necessidades do organismo, especialmente para quem segue uma alimentação sem produtos de origem animal. Sua composição favorece a manutenção da massa muscular, o reparo dos tecidos e o bom funcionamento do corpo de forma geral, tornando-o um aliado importante em dietas equilibradas e nutritivas. >

>

2. Promove a saúde dos ossos

O feijão-branco é uma boa fonte de minerais como cálcio , magnésio e fósforo, essenciais para a formação e manutenção dos ossos. As proteínas presentes também são importantes para a construção e reparo dos tecidos musculares. Esses nutrientes atuam em conjunto para manter a estrutura do corpo firme, favorecer a contração muscular e garantir o bom funcionamento das articulações e ossos. >

3. Auxilia no controle da glicemia

O feijão-branco possui uma proteína chamada faseolamina, que bloqueia uma enzima responsável por quebrar os carboidratos em açúcar. Com isso, menos açúcar é absorvido pelo corpo, ajudando a manter o nível de açúcar no sangue estável. Esse benefício é importante para pessoas com diabetes tipo 2 ou para quem quer evitar a doença. >

4. Contribui para a saúde cardiovascular

As fibras presentes no feijão-branco ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL (“ruim”) no sangue, ajudando a diminuir o risco do surgimento de doenças cardiovasculares. Além disso, o potássio e o magnésio também presentes no alimento auxiliam na regulação da pressão arterial, promovendo a saúde do coração. >

Inclusive, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. >

O feijão-branco tem ação antioxidante Crédito: Imagem: Maryia_K | Shutterstock

5. Ação antioxidante

O feijão-branco é fonte de antioxidantes, como flavonoides, catequinas e compostos fenólicos, que ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo. Esses compostos reforçam o sistema imunológico e auxiliam na redução do risco de doenças crônicas. Além disso, possuem propriedades que melhoram a circulação sanguínea e ajudam a prevenir inflamações, promovendo mais energia e equilíbrio ao organismo. >

6. Rico em ferro

O feijão-branco é rico em ferro , um mineral importante para o corpo funcionar bem. Ele ajuda a formar os glóbulos vermelhos, que levam oxigênio para todas as partes do organismo. Quando falta ferro, a pessoa pode se sentir cansada, fraca e com pouca energia. Incluir esse tipo de feijão na alimentação é uma forma simples de evitar esse problema e manter o corpo mais forte e disposto no dia a dia. >

O estudo “ An In Vitro Analysis and In Vivo Trial Demonstrating the Improved Iron Bioavailability of White Beans (Phaseolus vulgaris L.) After Processing Into Pasta “, publicado na Current Developments in Nutrition , mostrou que, após cozido e amassado, o feijão-branco libera o ferro com mais facilidade, ajudando o corpo a absorver melhor esse mineral. >

7. Promove a saúde intestinal

O feijão-branco é rico em fibras, que ajudam a manter o intestino funcionando bem e a prevenir a prisão de ventre. Além disso, as fibras alimentam as bactérias boas do intestino, mantendo o equilíbrio da flora intestinal. >

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. 100 g de feijão-branco cozido oferecem cerca de 6,30 mg de fibra alimentar, conforme a Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). >

