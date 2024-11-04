Além de adicionar sabor aos pratos, o coentro também favorece a saúde (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito:

O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma planta originária da região do Mediterrâneo e da Ásia Menor, muito apreciada na culinária de diferentes culturas por seu sabor único e aroma fresco. Além de ser uma erva versátil, usada tanto em pratos quentes quanto frios, possui propriedades que beneficiam a saúde. Com folhas delicadas e sementes aromáticas, é uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável.

A seguir, confira 7 benefícios do coentro para a saúde e formas de usá-lo!

1. Melhora a digestão

O coentro ajuda na produção de enzimas digestivas , o que facilita a digestão e alivia sintomas como gases e desconfortos estomacais. Suas folhas e sementes contêm compostos que ajudam a relaxar o sistema digestivo, prevenindo a formação de gases e promovendo o alívio de cólicas e inchaço.

2. Auxilia no controle da pressão arterial

Rico em potássio e com baixo teor de sódio, o coentro auxilia na regulação da pressão arterial. O potássio é um mineral essencial para a dilatação dos vasos sanguíneos, o que melhora a circulação e pode reduzir a pressão em pessoas hipertensas. Assim, incluir a erva na alimentação pode ser benéfico para quem busca uma saúde cardiovascular mais equilibrada.

3. Age como antioxidante

O coentro é uma excelente fonte de antioxidantes que combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce das células. Esse efeito não só contribui para a saúde da pele, como também ajuda na prevenção de doenças crônicas.

O estudo “Atividade antioxidante de extratos de coentro ( Coriandrum sativum L. )” identificou que a “habilidade dos extratos aquoso e etéreo do coentro em retardar a oxidação pode ser atribuída, respectivamente, aos seus constituintes fenólicos e carotenóides”, isto é, aos seus compostos com propriedades antioxidantes.

4. Contribui para o controle do açúcar no sangue

O coentro pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue, sendo um aliado especialmente interessante para pessoas com diabetes. Seus compostos bioativos estimulam a atividade de enzimas que ajudam na retirada do açúcar do sangue, contribuindo para um controle mais natural da glicemia. Contudo, o seu consumo deve estar aliado a hábitos saudáveis e não deve substituir o acompanhamento e tratamento médicos.

O coentro possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito:

5. Possui propriedades anti-inflamatórias

Os compostos presentes no coentro, como os ácidos fenólicos, têm propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a aliviar dores e reduzir inflamações no corpo. Esse benefício é especialmente útil para pessoas que sofrem de condições inflamatórias, como artrite, oferecendo uma opção natural de alívio complementar.

Inclusive, na pesquisa “Estudo dos efeitos farmacológicos e comportamentais do óleo essencial da Coriandrum sativum L . em camundongos”, disponível no repositório da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), identificou-se que o óleo essencial do coentro “apresenta um perfil depressor do sistema nervoso central (SNC) com efeitos sedativo, analgésico e anti-inflamatório.”

6. Atua como diurético natural

O coentro tem efeito diurético, ajudando o organismo a eliminar o excesso de líquidos e toxinas. Esse efeito é benéfico para pessoas que sofrem com retenção de líquidos , pois auxilia na desintoxicação do corpo. Consumir chá de coentro ou adicionar suas folhas aos alimentos são formas simples de aproveitar esse benefício.

7. Melhora a saúde do coração

O coentro pode ajudar na redução dos níveis de colesterol LDL (ruim) e no aumento do HDL (colesterol “bom”). Esse efeito contribui para a saúde cardiovascular, reduzindo os riscos de problemas cardíacos e promovendo uma circulação sanguínea mais saudável.

Inclusive, um estudo feito com ratos em laboratório, chamado “ The cholesterol lowering property of coriander seeds (Coriandrum sativum): mechanism of action” , publicado no Journal of Environmental Biology , constatou que sementes de coentro adicionadas à dieta podem ajudar a diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos.

Formas de consumir o coentro

O coentro pode ser incorporado na alimentação de diversas formas para aproveitar seus benefícios. Veja algumas sugestões: