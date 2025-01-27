7 benefícios da tâmara para a saúde e como consumir

A tâmara é fonte de nutrientes essenciais para a saúde do corpo Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

Consideradas o “caramelo da natureza”, as tâmaras são frutos originários do Oriente Médio e do norte da África. Conhecidas por sua doçura intensa e textura suculenta, elas são muito apreciadas na culinária por seu sabor e versatilidade, servindo de base para doces, bolos, barras energéticas e até smoothies.

Fonte de vitaminas A, B, C e antioxidantes, elas também são valorizadas na medicina natural por oferecer diversos benefícios para o corpo. A seguir, confira alguns deles!

1. Melhora a saúde do intestino

Fonte de fibras, como pectina e lignina, as tâmaras auxiliam na hidratação das fezes e na formação do bolo fecal, combatendo a prisão de ventre. Essas substâncias também favorecem a sensação de saciedade, ajudando no controle de peso.

2. Mantém a performance durante o treino

Por conter um alto teor de carboidratos, especialmente açúcares naturais como glicose, sacarose e frutose, as tâmaras são uma excelente fonte de energia rápida para o corpo. Por esse motivo, elas são frequentemente recomendadas como uma boa opção de pré-treino.

Segundo o artigo “ Date fruit: a review of the chemical and nutritional compounds, functional effects and food application in nutrition bars for athletes “, publicado no International Journal of Food Science and Technology , a fruta pode melhorar significativamente o desempenho durante atividades físicas, sendo uma excelente opção para atletas incluírem em suas dietas.

3. Reduz o estresse

As tâmaras também são benéficas para a saúde mental e ajudam a reduzir a tensão, promovendo uma sensação relaxante. Isso ocorre porque elas são fonte de magnésio, que está relacionado à produção de serotonina, neurotransmissor responsável pelo bem-estar, além de antioxidantes, como carotenoides, polifenóis e taninos, que neutralizam os radicais livres, diminuindo o estresse oxidativo.

4. Fortalece os ossos

O magnésio presente nas tâmaras não só reduz o estresse, como também ajuda no fortalecimento e desenvolvimento dos ossos. As frutas também contêm cálcio e potássio, que, junto ao magnésio, ajudam a prevenir condições como osteoporose e garantem um envelhecimento saudável.

O consumo regular de tâmaras ajuda a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson Crédito: Imagem: MalikNalik | Shutterstock

5. Previne doenças neurodegenerativas

Os frutos da tamareira também contribuem para a redução do risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Isso porque as tâmaras são fonte de compostos polifenólicos que melhoram a memória e a função cognitiva.

Dados do estudo “ Diet rich in date palm fruits improves memory, learning and reduces beta amyloid in transgenic mouse model of Alzheimer’s disease ” apontam que camundongos alimentados com suplementação de tâmaras, em comparação com aqueles que seguiram uma dieta padrão, apresentaram melhorias na memória e na capacidade de aprendizagem, o que ajudou a reduzir o risco de Alzheimer.

6. Favorece a saúde ocular

As tâmaras são uma boa fonte de potássio e vitamina A, importantes para pessoas com problemas oculares. Essas substâncias são conhecidas por fortalecerem a visão e protegerem os olhos contra a degeneração macular relacionada à idade. Além disso, a fruta contém antioxidantes como luteína e zeaxantina, que combatem os danos causados pelos radicais livres.

7. Ajuda a combater a anemia

O consumo regular de tâmaras pode ajudar a elevar os níveis de ferro no sangue , favorecendo a produção de glóbulos vermelhos e a circulação de oxigênio. Além disso, estudos de revisão, como o “ Date Palm (Phoenix dactylifera) consumption as a nutrition source for mild anemia “, indicam que as tâmaras ajudam a aumentar os níveis de hemoglobina no sangue de mulheres grávidas, importante para atender as necessidades dos órgãos vitais da mãe e do feto.

Como consumir as tâmaras?