A goiaba é rica em vitaminas e nutrientes essenciais Crédito: Imagem: Muklis_7 | Shutterstock

A goiaba ( Psidium guajava ) é uma fruta tropical originária da América Central e do Sul, amplamente cultivada e apreciada no Brasil. Sua polpa que varia entre tons de branco e vermelho, seu sabor doce e aroma marcante a tornam uma presença constante em diversas preparações culinárias. Além de deliciosa, ela é reconhecida por seus inúmeros benefícios à saúde, sendo uma aliada valiosa para quem busca uma alimentação equilibrada.

A seguir, veja 7 benefícios da goiaba para a saúde!

1. Reforça as defesas do organismo

A goiaba é uma das frutas mais ricas em vitamina C , um nutriente essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Seu consumo regular ajuda na prevenção de infecções, resfriados e gripes, além de estimular a produção de glóbulos brancos, fundamentais para a defesa do corpo contra agentes nocivos.

Segundo o estudo “ The phytochemistry and medicinal value of Psidium guajava (guava) ”, publicado na Clinical Phytoscience , a casca da goiaba, por exemplo, é uma fonte abundante de vitaminas A e C, ferro, fósforo, cálcio e minerais, nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo.

2. Promove a saúde do intestino

Devido ao seu alto teor de fibras solúveis e insolúveis, a goiaba é excelente para o trato digestivo. Ela auxilia na prevenção da constipação, melhora o trânsito intestinal e contribui para a saúde da microbiota intestinal. Além disso, suas fibras ajudam na absorção adequada dos nutrientes pelo organismo.

3. Ajuda no controle da glicose no sangue

O consumo de goiaba pode ser benéfico para quem tem diabetes ou deseja prevenir a doença. Por possuir baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, a fruta ajuda a retardar a absorção de açúcar pelo organismo, evitando picos de glicose no sangue.

O estudo “ Meroterpenoids with inhibitory activity of PTP1B from the fruits of Psidium guajava ”, publicado na Tetrahedron, encontrou compostos bioativos na goiaba que podem bloquear a ação de uma proteína chamada PTP1B, que está ligada ao diabetes. Indicando o potencial da fruta para o desenvolvimento de agentes antidiabéticos.

Contudo, é importante lembrar que o consumo da goiaba não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

O consumo da goiaba ajuda a manter a saúde da pele Crédito: Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock

4. Promove a saúde da pele

A combinação de antioxidantes, vitamina C e licopeno na goiaba ajuda a proteger as células contra os danos causados ​​pelos radicais livres. Isso ajuda a manter a pele jovem e com um aspecto saudável. Além disso, a fruta estimula a produção de colágeno, essencial para a firmeza e elasticidade da pele.

5. Ação antibacteriana

A goiaba possui ação antibacteriana devido à presença de compostos bioativos que ajudam a inibir o crescimento de bactérias nocivas ao organismo. No estudo “ Antimicrobial activity of Psidium guajava L. ” publicado na revista Fitoterapia, os extratos de casca de goiaba mostraram uma atividade antibacteriana significativa contra todos os microrganismos padrão testados.

6. Ajuda a proteger a saúde do coração

A goiaba contém potássio, antioxidantes e fibras que ajudam a reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol ruim (LDL). Esses fatores diminuem o risco do surgimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão e aterosclerose, promovendo um coração mais saudável.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

7. Aumenta a saciedade

Por ser rica em fibras, a goiaba é uma excelente aliada para quem busca emagrecer. Ela proporciona a sensação de saciedade, reduzindo a fome entre as refeições. Além disso, seus açúcares naturais oferecem energia de forma equilibrada, sem provocar picos de glicose no sangue.

Cuidados importantes

Com uma polpa doce e suculenta, a goiaba pode ser consumida de diferentes formas, seja ao natural, em saladas de frutas ou em sobremesas como geleias, compotas e sorvetes. Além disso, é amplamente utilizada no preparo de sucos, vitaminas e até mesmo em receitas salgadas, como molhos e chutneys.