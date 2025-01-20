6 receitas para detoxificar rins, fígado e pâncreas

A detoxificação é um processo natural do corpo humano. O fígado, os rins e os intestinos trabalham para eliminar produtos tóxicos por meio do suor, urina e fezes. Contudo, alguns cuidados com a alimentação podem contribuir positivamente para esse processo. Pensando nisso, o nutrólogo Sandro Ferraz lista algumas receitas que ajudam a detoxificar o organismo. Confira!
Chá de gengibre
Desinflama, depura o organismo e é sedativo e antioxidante.
Ingredientes
- 1 pedaço de gengibre descascado e cortada em cubos
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente o gengibre, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e coe. Sirva em seguida.
Chá verde
Ajuda a limpar o pâncreas.
Ingredientes
- 250 ml de água
- 1 colher de sopa de folhas de chá verde
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o chá verde e ferva por 8 minutos. Desligue o fogo e coe. Sirva em seguida.
Infusão de alcaçuz
Ajuda a digerir os alimentos.
Ingredientes
- 25 g de alcaçuz
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma chaleira,coloqueo alcaçuz eaágua. Leve ao fogo médio para ferver até que um quarto da águasejareduzida. Retire do fogo e sirva em seguida.
Chá de quebra-pedra
Ajuda a combater pedras nos rins
Ingredientes
- 1 l de água
- 10 gdefolhas secas de quebra-pedra
Modo depreparo
Em uma chaleira, coloque a água e as folhas de quebra-pedra e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe descansar por mais 10 minutos. Sirva em seguida.
Dica: consumade2 a3xícarasdo cháao dia.
Suco de couve
Fortalece o sistema imunológico e promove a hidratação.
Ingredientes
- 1 folha de couve
- Gomos de 2 laranjas
- 1 maçã sem sementes e picada
- 1 pepino descascado e picado
Modo de preparo
Em um liquidificador , coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para uma jarra e sirva em seguida.
Suco de caqui, cenoura e limão
Favorece a saúde da pele e previne a prisão de ventre.
Ingredientes
- 1 caqui maduro
- 1 cenoura descascada e picada
- Suco de 1 limão
- 1 pedaço pequeno de gengibre descascado
- 200 ml de água de coco
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.