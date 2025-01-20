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6 receitas para detoxificar rins, fígado e pâncreas

Veja opções de bebidas saudáveis para manter o bom funcionamento do organismo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 jan 2025 às 17:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 17:30

Chá de gengibre (Imagem: Reuwobee | Shutterstock)
Chá de gengibre Crédito: Imagem: Reuwobee | Shutterstock
A detoxificação é um processo natural do corpo humano. O fígado, os rins e os intestinos trabalham para eliminar produtos tóxicos por meio do suor, urina e fezes. Contudo, alguns cuidados com a alimentação podem contribuir positivamente para esse processo. Pensando nisso, o nutrólogo Sandro Ferraz lista algumas receitas que ajudam a detoxificar o organismo. Confira!

Chá de gengibre

Desinflama, depura o organismo e é sedativo e antioxidante.

Ingredientes

  • 1 pedaço de gengibre descascado e cortada em cubos
  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente o gengibre, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e coe. Sirva em seguida.

Chá verde

Ajuda a limpar o pâncreas.

Ingredientes

  • 250 ml de água
  • 1 colher de sopa de folhas de chá verde

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o chá verde e ferva por 8 minutos. Desligue o fogo e coe. Sirva em seguida.
Infusão de alcaçuz (Imagem: mirzamlk | Shutterstock)
Infusão de alcaçuz Crédito: Imagem: mirzamlk | Shutterstock

Infusão de alcaçuz

Ajuda a digerir os alimentos.

Ingredientes

  • 25 g de alcaçuz
  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma chaleira,coloqueo alcaçuz eaágua. Leve ao fogo médio para ferver até que um quarto da águasejareduzida. Retire do fogo e sirva em seguida.

Chá de quebra-pedra

Ajuda a combater pedras nos rins

Ingredientes

  • 1 l de água
  • 10 gdefolhas secas de quebra-pedra

Modo depreparo

Em uma chaleira, coloque a água e as folhas de quebra-pedra e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe descansar por mais 10 minutos. Sirva em seguida.
Dica: consumade2 a3xícarasdo cháao dia.

Suco de couve

Fortalece o sistema imunológico e promove a hidratação.

Ingredientes

  • 1 folha de couve
  • Gomos de 2 laranjas
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 1 pepino descascado e picado

Modo de preparo

Em um liquidificador , coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para uma jarra e sirva em seguida.

Suco de caqui, cenoura e limão

Favorece a saúde da pele e previne a prisão de ventre.

Ingredientes

  • 1 caqui maduro
  • 1 cenoura descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 pedaço pequeno de gengibre descascado
  • 200 ml de água de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.

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