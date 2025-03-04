6 pilares do ayurveda benéficos para a saúde da mulher

Praticar exercícios físicos contribui para a saúde física e mental Crédito: Imagem: andreonegin | Shutterstock

O mês de março costuma ser dedicado às mulheres, especialmente pelo Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975. Apesar dos avanços do mundo moderno, as mulheres ainda enfrentam sobrecarga com diversas responsabilidades. Neste contexto, um tema que merece destaque é o bem-estar delas, tanto físico quanto mental.

Para dar um parâmetro, recentemente o Lab Think Olga, uma ONG de inovação social voltada para causar um impacto positivo na vida das mulheres brasileiras, realizou uma pesquisa para entender a saúde mental das brasileiras após a pandemia da COVID-19.

Os resultados revelaram que 45% das participantes foram diagnosticadas com algum transtorno mental, sendo que 35% delas sofrem de ansiedade e 17% de depressão. No cotidiano dessas mulheres, os sentimentos mais comuns são ansiedade (55%), estresse (49%) e irritabilidade (39%).

Além disso, 28% das entrevistadas relataram sonolência, fadiga e baixa autoestima, enquanto 27% sofrem de insônia, 26% enfrentam perda de interesse e 25% sentem tristeza regularmente. Esses fatores fazem com que muitas mulheres se sintam constantemente exaustas e insatisfeitas com elas mesmas e suas vidas.

Contribuições da prática do ayurveda

Em um mundo cada vez mais acelerado e demandante, práticas milenares como as do ayurveda podem oferecer um caminho para o equilíbrio e o bem-estar. Uma das mais antigas práticas de saúde do mundo, originária da Índia, significa literalmente “ciência da vida”. Seus preceitos buscam promover a harmonia entre corpo, mente e espírito, enfatizando a prevenção e a manutenção da saúde por meio de hábitos equilibrados, dietas personalizadas e tratamentos naturais.

“Segundo os ensinamentos do ayurveda, cada pessoa é única e necessita de abordagens individualizadas para alcançar o equilíbrio. Levando isso em conta, há uma série de recomendações que podemos fazer de maneira geral, como estabelecer uma rotina diária, o que ajuda a manter o equilíbrio interno.”, diz Ana Volpon, especialista em bem-estar por meio da neurociência, psicologia positiva e do ayurveda e autora do livro ‘Autenticidade – O melhor tempero da vida’.

Assim, hábitos simples podem oferecer grandes contribuições. “Atividades como acordar cedo, realizar exercícios leves, meditação e práticas de limpeza, como a raspagem da língua, são recomendadas”, detalha a especialista. “Sobre a alimentação, o ayurveda preconiza uma dieta adaptada ao dosha (biotipo) de cada indivíduo. Outras práticas recomendadas são a meditação e exercícios de respiração (Pranayama)”, complementa.

O ayurveda busca promover a harmonia entre corpo, mente e espiríto Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock

Pilares do ayurveda benéficos para as mulheres

A especialista lista os 6 pilares que servem de base para uma vida com mais bem-estar:

Exercício físico: movimentar o corpo diariamente, mesmo que seja só uma caminhada, já faz toda a diferença;

Qualidade do sono: dormir melhor muda completamente o jogo, para a mente e para o corpo;

Emoções saudáveis: cuidar do que se pensa – algo que está diretamente ligado ao que se sente;

Nutrição ideal: comer bem é como dar um combustível premium para o nosso organismo;

Autocuidado: reservar um tempinho para cuidar de si não é luxo, é necessidade;

Autoconhecimento: quanto mais nos conhecemos, mais fácil ficam as escolhas que realmente fazem sentido.

As práticas ayurvédicas podem ser especialmente benéficas para as mulheres em diferentes fases da vida. Durante a menstruação, a gravidez, a menopausa ou em momentos de estresse e ansiedade, o ayurveda oferece soluções naturais que ajudam a restaurar o equilíbrio e a vitalidade.