6 exercícios para aliviar dores causadas pelo trabalho no computador

Realizar alongamentos e pausas durante o dia podem auxiliar na prevenção de condições mais graves

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:33

O uso prolongado do computador pode causar dores nos dedos, mãos e punhos Crédito: Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock

O trabalho no computador é algo comum para muitas pessoas, o que exige movimentos constantes das mãos, dedos e punhos. Essas ações repetitivas caracterizam um tipo de esforço manual que, quando não é acompanhado de alongamentos e pausas regulares ao longo do dia, pode resultar em dores nessas regiões. Além disso, o desconforto tende a se estender para outras partes do corpo, como pescoço, ombros e até a coluna, prejudicando o bem-estar e a produtividade.

“Quem realiza trabalhos manuais frequentemente sente dor nos punhos, dedos e mãos devido ao uso repetitivo e prolongado dessas partes do corpo, o que pode levar a lesões por esforço repetitiv o (LER), inflamação dos tendões (tendinite), compressão dos nervos (como na síndrome do túnel do carpo) e inflamação/desgaste das articulações (artrite/artrose)”, explica Mariana Wiest Schroeder, coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera.

Minimizando as dores

Segundo a especialista, a postura inadequada e a falta de pausas para descanso contribuem para o aumento da tensão muscular e a sobrecarga das estruturas envolvidas, resultando em dor e desconforto. “É essencial ajustar o espaço de trabalho para garantir uma postura ergonômica, utilizando ferramentas que minimizem a tensão nas mãos e punhos. Além disso, fazer pausas regulares para descansar e realizar exercícios de alongamento é crucial para manter a saúde dos músculos e tendões”, acrescenta.

Dores em outras partes do corpo

Além dos punhos, pessoas que realizam trabalhos manuais frequentemente podem sentir dores em outras partes do corpo devido ao esforço repetitivo e à postura inadequada. “As mãos e dedos são particularmente vulneráveis a tendinites e artrites, enquanto os ombros e cotovelos podem sofrer de bursite ou epicondilite, conhecida como cotovelo de tenista. Já a coluna cervical e a lombar também podem ser afetadas, resultando em dores nas costas e no pescoço devido à postura incorreta e ao esforço prolongado”, comenta a docente.

Exercícios simples ajudam a aliviar as dores causadas pelo uso do computador Crédito: Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

Exercícios para aliviar as dores

Abaixo, a fisioterapeuta compartilha dicas de exercícios e ações simples que podem aliviar as dores em quem trabalha no computador. Confira!

1. Flexão dos punhos

Estenda o braço à frente com a palma da mão voltada para baixo. Use a outra mão para puxar suavemente os dedos para baixo, alongando os tendões do punho. Mantenha a posição por 15-30 segundos e depois relaxe.

2. Extensão dos punhos

Estenda o braço à frente com a palma da mão voltada para cima. Use a outra mão para puxar suavemente os dedos para cima, alongando os tendões do punho. Mantenha a posição por 15-30 segundos e depois relaxe.

3. Rotação dos punhos

Estenda os braços à frente com os punhos fechados. Gire os punhos em círculos, primeiro em uma direção e depois na outra. Faça 10 rotações em cada direção.

4. Alongamento dos dedos

Estenda os dedos e abra a mão o máximo possível. Mantenha a posição por 5-10 segundos e depois relaxe. Repita 5-10 vezes.

5. Aperto de bola

Use uma bola de borracha ou uma bola de tênis. Aperte a bola com força e mantenha a pressão por 5-10 segundos. Relaxe e repita 10-15 vezes.

6. Alongamento do antebraço

Estenda o braço à frente com a palma da mão voltada para baixo. Use a outra mão para puxar suavemente os dedos para cima, alongando os músculos do antebraço. Mantenha a posição por 15-30 segundos e depois relaxe.

Por Leticia Zuim Gonzalez

