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5 sinais de que a criança precisa de ajuda psicológica

Veja como alguns comportamentos podem indicar que ela está lidando com desafios emocionais
Portal Edicase

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Publicado em 

10 out 2024 às 11:35

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 11:35

As crianças também podem necessitar de ajuda psicológica para lidar com as suas emoções (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
As crianças também podem necessitar de ajuda psicológica para lidar com as suas emoções (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) Crédito:
Crianças também enfrentam desafios emocionais e comportamentais, embora muitas vezes esses problemas sejam percebidos como algo que elas “superarão” com o tempo. No entanto, assim como os adultos, elas podem lidar com dificuldades relacionadas à ansiedade, estresse, frustrações ou até problemas sociais e escolares.
Isso faz com que muitos pais se perguntem quando é o momento certo para buscar ajuda psicológica para seus filhos. De acordo com a psicóloga Tatiane Mosso, da capital paulista, há sinais importantes que podem indicar a necessidade de uma intervenção profissional.
“Alguns comportamentos, quando recorrentes e intensos, podem sugerir que a criança está enfrentando dificuldades que ela não consegue superar sozinha. A terapia pode ajudar a identificar e tratar esses problemas, proporcionando um ambiente seguro para que ela possa expressar suas emoções e encontrar soluções”, explica a especialista.
Entre os sinais de alerta que os pais devem observar, Tatiane Mosso destaca:

1. Mudanças bruscas de comportamento

Crianças que eram tranquilas e passam a demonstrar agressividade, irritabilidade ou retraimento de forma abrupta podem estar lidando com sentimentos difíceis de compreender ou expressar.

2. Problemas recorrentes na escola

Dificuldades de concentração, queda no rendimento escolar, conflitos com colegas ou professores podem sinalizar que algo não está bem emocionalmente .
Mudanças no sono da criança podem indicar que ela está lidando com algum sentimento difícil (Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock)
Mudanças no sono da criança podem indicar que ela está lidando com algum sentimento difícil (Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock) Crédito:

3. Alterações no sono e apetite

A ansiedade e o estresse podem se manifestar por meio de insônia, pesadelos frequentes ou perda de apetite. Esses sintomas, muitas vezes, refletem o que a criança está sentindo e não consegue verbalizar.

4. Isolamento social

Se a criança evita interações com amigos ou familiares, prefere ficar sozinha por longos períodos ou apresenta medo excessivo em situações sociais, pode ser um indicativo de problemas emocionais mais profundos.

5. Comportamentos regressivos

Voltar a molhar a cama, chupar o dedo ou outras atitudes que já haviam sido superadas podem ser sinais de que a criança está enfrentando ansiedade ou insegurança.

Não subestime o sofrimento emocional

A psicóloga também enfatiza a importância de os pais não subestimarem o sofrimento emocional das crianças. “Muitas vezes, acreditamos que os pequenos não têm problemas ou preocupações, mas eles podem ser profundamente impactados por mudanças na família, desafios escolares ou problemas de relacionamento com os pares”, alerta.
Buscar ajuda de um psicólogo infantil nesses momentos pode fazer uma grande diferença no desenvolvimento emocional da criança, ajudando-a a lidar de maneira saudável com os desafios que surgem. “O acompanhamento terapêutico é um investimento no futuro emocional da criança, permitindo que ela se desenvolva de maneira plena e equilibrada”, conclui a especialista.
Por Mayra Barreto Cinel

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