5 melhores chás para desinchar o corpo

Os chás têm propriedades diuréticas, anti-inflamatórias e digestivas que ajudam a reduzir a retenção de líquido Crédito: Imagem: Ann Rodchua | Shutterstock

A retenção de líquidos é um incômodo comum que pode afetar a qualidade de vida e deixar o corpo com sensação de inchaço. Além de causar desconforto, pode ser resultado de diversos fatores, como desequilíbrios hormonais, estresse, alimentação inadequada, falta de sono e atividade física insuficiente.

Além do acompanhamento médico e da adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas, os chás também podem contribuir para desinchar o corpo. Isso porque algumas infusões possuem propriedades diuréticas e anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a retenção de líquidos. Veja abaixo!

1. Chá de hibisco

O chá de hibisco é um dos mais conhecidos quando o assunto é reduzir o inchaço. Isso se deve ao seu efeito diurético, que ajuda a eliminar o excesso de líquidos no corpo, sem prejudicar a hidratação. Além disso, ele contém antocianinas e flavonoides, compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que também auxiliam na redução da retenção de líquidos.

Ingredientes

3 colheres de sopa de folhas secas de hibisco

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de hibisco e ferva por 7 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de cavalinha

O chá de cavalinha é um potente diurético, pois ajuda a aumentar a produção de urina e a promover a eliminação de toxinas do corpo. Isso pode ser especialmente benéfico para pessoas com retenção de líquido ou problemas urinários. Além disso, essa bebida é ideal para quem sofre com inchaços relacionados ao ciclo menstrual.

Ingredientes

1 colher de sopa de cavalinha seca

250 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a cavalinha e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

3. Chá de dente-de-leão

O dente-de-leão é uma planta tradicionalmente usada como um potente diurético natural. Ele é excelente para estimular a função renal, ajudando o corpo a liberar o excesso de líquidos e sódio. Essa erva também é conhecida por seu efeito antioxidante, que combate os radicais livres e auxilia na desintoxicação do organismo.

Ingredientes

2 colheres de sopa de folhas secas de dente-de-leão

350 ml de água

Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas secas de dente-de-leão e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e adoce com xilitol. Sirva em seguida.

O chá de gengibre aumenta a circulação sanguínea, ajudando contra a retenção de líquido Crédito: Imagem: Jr images | Shutterstock

4. Chá de gengibre

O gengibre é amplamente conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas. O chá da raiz ajuda a aumentar a circulação sanguínea e melhora o processo de digestão, bem como alivia problemas como cólicas menstruais, azia, náuseas e resfriados. Por ser um termogênico natural, ele também pode ajudar na perda de peso.

Ingredientes

2 colheres de sopa de gengibre ralado

250 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo. Em uma xícara, coloque o gengibre e o mel e despeje a água sobre eles. Tampe e deixe em infusão por 3 minutos. Sirva em seguida.

5. Chá verde

O chá verde pode ajudar a reduzir a retenção de líquidos devido à sua combinação de catequinas e cafeína, que estimulam a produção de urina e facilitam a eliminação de líquidos acumulados no corpo. As catequinas, por exemplo, possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que combatem bactérias ruins no intestino, evitando o surgimento de infecções intestinais. A cafeína, por sua vez, melhora a circulação, acelera o metabolismo e aumenta o fluxo renal.

Ingredientes

10 folhas de chá verde

500 ml de água

Xilitol a gosto

Modo de preparo