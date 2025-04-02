5 dicas para evitar a mastigação inadequada

A mastigação inadequada pode ter diferentes causas Crédito: Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock

A mastigação vai muito além de simplesmente triturar os alimentos — ela é a porta de entrada para uma boa digestão e uma saúde equilibrada. Quando esse processo falha, seja pela falta de dentes ou pelo hábito de comer depressa, o estômago logo dá sinais de desconforto, como problemas gástricos e nutricionais, que afetam o bem-estar geral.

Segundo dados do estudo “Prevalência de dificuldade na mastigação e fatores associados em adultos” , publicado na revista Ciência & Saúde Coletiva, dos 532 indivíduos analisados, cerca de 30,5% relataram dificuldades na mastigação devido a problemas dentários ou com próteses. O resultado mostra que a dificuldade na mastigação está associada a múltiplos fatores, que incluem os hábitos diários.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2019, revelam que 14 milhões de brasileiros acima de 18 anos perderam todos os dentes, enquanto 34 milhões perderam 13 dentes ou mais. A perda dentária é uma das principais causas da mastigação inadequada.

Impactos da falta de dentes

Cada dente possui uma função específica: os dentes anteriores são responsáveis por cortar os alimentos, enquanto os posteriores têm a função de triturá-los. A ausência de um ou mais dentes compromete essa harmonia funcional, levando os dentes remanescentes a se movimentarem para fechar os espaços vazios, o que pode resultar em uma mordida desequilibrada. Contudo, isso não apenas afeta a eficiência mastigatória, mas também pode causar alterações estéticas, impactando a autoestima e a saúde emocional do indivíduo.​

“A mastigação é fundamental não apenas para a digestão, mas para a saúde como um todo. Negligenciar a perda de um dente, achando que os demais compensarão, é um equívoco que pode levar a sérias consequências funcionais e estéticas”, alerta a Dra. Adriele Cristina Stein, dentista da Oral Sin, rede de clínicas de implante dentário.

O cuidado com a mastigação é fundamental para a saúde Crédito: Imagem: Marcos Castillo | Shutterstock

Garantindo a mastigação correta

Para melhorar a eficiência da mastigação, a dentista Dra. Adriele Cristina Stein recomenda adotar algumas práticas. Veja!

1. Coloque porções menores de alimento na boca

É uma prática simples, mas essencial para melhorar a eficiência da mastigação, facilitando a trituração e trazendo saciedade.

2. Mastigue de forma equilibrada dos dois lados da boca

A mastigação unilateral sobrecarrega os músculos de um único lado do rosto, o que pode causar dores na mandíbula, estalos ao abrir a boca e até mesmo assimetrias faciais. Alternar os lados ajuda a equilibrar a força muscular, previne o desgaste desigual dos dentes e evita dores e tensões na mandíbula.

3. Mastigue cada porção entre 15 e 20 vezes

Esse hábito garante que o alimento esteja bem triturado e misturado à saliva antes de ser engolido. Além disso, melhora a absorção de nutrientes, ajuda no controle do peso, previne problemas bucais e musculares e reduz gases e inchaço abdominal.

4. Prefira alimentos de diferentes texturas

Comer alimentos mais fibrosos, como frutas e legumes crus, fortalece os músculos da mastigação e estimula a produção de saliva, essencial para a digestão.

5. Mantenha a saúde bucal em dia

Consultas regulares ao dentista ajudam a corrigir problemas dentários que podem prejudicar a mastigação, como desalinhamento dos dentes, cáries ou próteses mal ajustadas.

“O dentista é o profissional mais qualificado para diagnosticar e tratar problemas relacionados à mastigação inadequada. Consultas regulares permitem a identificação precoce de possíveis complicações e a adoção de medidas preventivas adequadas “, afirma a Dra. Adriele Cristina Stein.

Investir na saúde bucal é essencial para garantir uma qualidade de vida elevada, prevenindo problemas digestivos, nutricionais e emocionais decorrentes de uma mastigação ineficiente.