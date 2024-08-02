5 chás e alimentos que ajudam a desintoxicar o fígado

Manter uma dieta saudável é essencial para evitar infecções no fígado Crédito: Shutterstock

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado causando alterações leves, moderadas ou graves e podem levar à morte. Só no Brasil, estima-se que uma em cada 33 mortes é causada por alguma doença no fígado, segundo um levantamento minucioso realizado por pesquisadores mineiros e publicado no periódico científico britânico The Lancet Regional Health. O grande problema é que as doenças no órgão nem sempre apresentam sintomas claros, sendo, portanto, muitas vezes, silenciosas.

Tendo isso em mente, a Dra. Sandra Chagas, cirurgiã-dentista especialista em saúde integrativa, explica a seguir quais são as causas da hepatite, os sintomas e os alimentos que ajudam a desintoxicar o fígado. Confira!

Quais são as causas da hepatite?

A especialista explica que, quando o vírus da hepatite entra no corpo, ele se dirige ao fígado , infectando suas células. Cada tipo de vírus tem um modo de transmissão e uma maneira específica de infectar as células hepáticas. A hepatite A, por exemplo, é transmitida por água ou alimentos contaminados; a hepatite B, por sangue infectado ou relações sexuais; a hepatite C, por sangue infectado; enquanto a D acomete apenas em pessoas já infectadas com a hepatite B. Por fim, a E é transmitida por água contaminada.

Quais são os sintomas de fígado inflamado?

De acordo com a cirurgiã-dentista, os principais sinais de um fígado inflamado são:

Fadiga;

Náuseas;

Vômitos;

Dor abdominal;

Distensão abdominal;

Icterícia;

“A maioria dos sintomas nem sempre tem uma causa aparente, mas, se você sente algum desses com frequência, seu fígado pode estar dando sinais de inflamação ou toxificação. Por isso, é importante fazer a limpeza do fígado com frequência”, diz a especialista.

Aprenda a desintoxicar o fígado

De acordo com a especialista Sandra Chagas, como a hepatite acomete o fígado, é de extrema importância fazer uma limpeza do órgão para prevenir e tratar as doenças hepáticas. Para isso, ela sugere:

1. Chá de boldo

O chá de boldo é conhecido por suas propriedades desintoxicantes, que ajudam a eliminar toxinas acumuladas no fígado, promovendo a sua limpeza. “A boldina, um dos compostos ativos presentes no boldo, estimula a produção de bile. A bile é essencial para a digestão e absorção de gorduras, além de ajudar na eliminação de substâncias tóxicas”, diz a especialista.

2. Alcachofra

A alcachofra é uma planta conhecida por seus diversos benefícios à saúde, especialmente em relação ao fígado. Ela tem sido usada tradicionalmente na medicina natural para tratar problemas hepáticos e digestivos.

“A alcachofra contém cinarina, um composto que estimula a produção de bile e ajuda a reduzir os níveis de colesterol do sangue. Além disso, é uma planta rica em antioxidantes, como a silimarina e os flavonoides, que ajudam a proteger as células hepáticas contra os danos causados pelos radicais livres”, diz a cirurgiã-dentista.

3. Silimarina

A silimarina se trata de um composto extraído das sementes do cardo-mariano, que inclui silibina, silicristina e silidianina. A silimarina atua como uma barreira contra várias toxinas capazes de danificar o fígado, incluindo álcool, medicamentos e substâncias químicas tóxicas. Outro benefício da silimarina é que ela ajuda a prevenir a formação de fibrose, uma condição em que o tecido hepático normal é substituído por tecido cicatricial, o que pode levar à cirrose.

4. Alecrim

O alecrim é uma erva aromática amplamente utilizada tanto na culinária quanto na medicina tradicional. “Ele é rico em compostos antioxidantes , possui propriedades anti-inflamatórias, facilita a digestão e estimula a produção de bile. Além disso, pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue e seu consumo regular reduz o estresse oxidativo no fígado”, diz a Dra. Sandra Chagas.

5. Cúrcuma