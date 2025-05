Se cuida

5 benefícios do cupuaçu para a saúde e como usá-lo

Descubra como essa fruta amazônica pode enriquecer sua alimentação diária

Publicado em 27 de maio de 2025 às 17:59

O cupuaçu é uma potente fonte de nutrientes essenciais para a saúde Crédito: Imagem: Alexandre Laprise | Shutterstock

Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o cupuaçu ( Theobroma grandiflorum ) é uma fruta típica da Amazônia, cultivada principalmente no norte do Brasil. Muito apreciado na culinária por seu sabor marcante e levemente ácido, ele é utilizado em diversas preparações, com destaque especial para o “cupulate” — um tipo de chocolate amazônico feito a partir de suas sementes. >

No entanto, não são só seus atributos culinários que chamam atenção: o cupuaçu também se destaca por ser uma potente fonte de nutrientes essenciais para a saúde, como vitaminas, minerais, fibras e compostos antioxidantes. Abaixo, confira alguns dos seus benefícios e maneiras práticas de incluí-lo no dia a dia! >

1. Melhora o funcionamento intestinal

O cupuaçu é uma excelente fonte de fibras alimentares, como pectina e celulose, que auxiliam na regulação do trânsito intestinal. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g da fruta contém cerca de 2,4 g de fibras. >

Estes compostos aumentam o volume das fezes e estimulam os movimentos intestinais , favorecendo a prevenção da prisão de ventre. Além disso, contribui para a manutenção de um microbioma intestinal equilibrado — fundamental para a digestão adequada e a absorção eficiente dos nutrientes. >

>

2. Ação sobre a saúde renal

O estresse nitrosativo consiste em um processo que envolve a produção excessiva de óxido nítrico, um radical livre que pode causar danos às células e tecidos, contribuindo para diversas doenças, como Parkinson, Alzheimer e inflamação renal. Nesse último caso, conforme o estudo “Cupuaçu extract reduces nitrosative stress and modulates inflammatory mediators in the kidneys of experimental diabetes” , publicado no jornal Clinical Nutrition , o extrato de cupuaçu pode ser um importante aliado. >

A pesquisa analisou se o extrato de cupuaçu (EC), rico em polifenóis e teograndinas, consumido diariamente, pode reduzir complicações renais em diabéticos. Para isso, ratos Wistar foram divididos em quatro grupos: controle e diabéticos, que receberam apenas água; grupo controle, que recebeu o extrato de cupuaçu por 8 semanas; e grupo diabético, que também recebeu o extrato no mesmo período. >

Os resultados mostraram que “a suplementação com EC, em uma dose consumida diariamente, pode melhorar o controle do estresse nitrosativo, combinado com a redução de fatores inflamatórios, sugerindo a importância de compostos bioativos como terapia adjuvante não farmacológica para retardar complicações renais em pacientes diabéticos”, descreve o estudo. >

Contudo, é importante destacar que o consumo da fruta não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ela pode ser uma aliada na alimentação, mas não deve ser vista como solução única para problemas de saúde. >

3. É fonte de energia para exercícios físicos

O cupuaçu é uma excelente fonte de energia para o treino de atividade física, especialmente para quem deseja evitar a cafeína. Isso porque ele é fonte de teobromina, parente da cafeína, que fornece um leve estímulo energético. >

Além disso, contém carboidratos naturais — cerca de 10,5 g em 100 g, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos —, que são rapidamente absorvidos pelo organismo, fornecendo combustível para os músculos durante os exercícios. >

O cupuaçu é benéfico para a firmeza e a elasticidade da pele Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

4. Estimula a produção de colágeno

Rico em vitamina C — essencial para a produção de colágeno —, o cupuaçu é benéfico para a firmeza e a elasticidade da pele. Esse nutriente estimula as enzimas responsáveis pela síntese do colágeno, proteína fundamental não apenas para a saúde da cútis , mas também para o bom funcionamento das articulações e dos tecidos conjuntivos (que têm a função de unir, proteger e nutrir outros tecidos do corpo). >

5. Melhora o humor

O cupuaçu contém aminoácidos como a feniletilamina, substância associada à melhora do humor e ao aumento da sensação de bem-estar. Esse efeito é semelhante ao provocado pelo consumo de chocolate — e a semelhança não é coincidência. >

De acordo com o estudo “Genomic decoding of Theobroma grandiflorum (cupuassu) at chromosomal scale: evolutionary insights for horticultural innovation” , publicado na revista científica GigaScience , o cupuaçu apresenta 65% de semelhança genética com o cacau. Essa proximidade é relevante, pois abre espaço para pesquisas conjuntas, aproveitando as características comuns das duas espécies para explorar seus potenciais benefícios à saúde. >

Inserindo o cupuaçu na alimentação

O cupuaçu pode ser consumido de diversas formas: >

In natura: a polpa pode ser consumida diretamente ou adicionada a saladas de frutas;

Sucos e vitaminas: misture a polpa com água ou leite para preparar bebidas refrescantes;

Sobremesas: utilize a polpa para fazer sorvetes, musses, pudins, geleias e doces;

Cupulate: produzido a partir das sementes, é uma alternativa ao chocolate tradicional. >

Ao incluir o cupuaçu na dieta, é importante optar por preparações com baixo teor de açúcar e gordura para maximizar os benefícios à saúde. Pessoas com condições de saúde específicas, como refluxo gastroesofágico, devem consultar um profissional de saúde antes de adicionar a fruta à alimentação regular. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta