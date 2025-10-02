Se cuida

5 benefícios da semente de abóbora para a saúde e como usá-la

Ela é um alimento altamente nutritivo, repleto de fibras, proteínas, antioxidantes, vitaminas e minerais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:32

Inserir semente de abóbora no dia a dia é uma forma simples de agregar sabor e fortalecer o organismo com nutrientes essenciais Crédito: Imagem: Elena Shev | Shutterstock

A semente de abóbora é um alimento altamente nutritivo, repleto de fibras, proteínas, antioxidantes, vitaminas e minerais como magnésio, zinco e ferro. Além de fortalecer o sistema imunológico e contribuir para a saúde do coração, também auxilia no bom funcionamento do intestino e no controle do colesterol. Por ser versátil, pode ser adicionada facilmente ao cardápio do dia a dia.

Confira 5 benefícios da semente de abóbora para a saúde e como usá-la!

1. Apoia a saúde cardiovascular

O magnésio é fundamental para o relaxamento da musculatura vascular, a regulação da pressão arterial e a manutenção do ritmo cardíaco. A semente de abóbora está entre as melhores fontes naturais desse mineral. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g dela oferece cerca de 262 mg de magnésio .

2. Fonte de proteínas e gorduras saudáveis

Com aproximadamente 18,6 g de proteína a cada 100 g, conforme a TBCA, a semente de abóbora é considerada uma boa alternativa para complementar dietas vegetarianas e veganas. Além disso, fornecem ácidos graxos insaturados, como o ácido oleico e o ácido linoleico, conhecidos por apoiar a saúde metabólica e reduzir níveis de colesterol LDL quando inseridos em uma dieta equilibrada. A combinação de proteínas e gorduras boas favorece tanto a saciedade quanto o aporte energético necessário para atividades diárias.

A semente de abóbora pode ajudar a reduzir sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

3. Ajudam na saúde urinária masculina

No ensaio clínico randomizado controlado “Effects of pumpkin seed in men with lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia in the one-year, randomized, placebo-controlled GRANU study “, publicado no jornal científico Urologia Internationalis , os pesquisadores acompanharam 1.431 homens entre 50 e 80 anos durante um ano e mostrou que o consumo regular de semente de abóbora ajudou a reduzir sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata, como dificuldade para urinar e necessidade frequente de ir ao banheiro à noite.

Mais da metade dos participantes apresentou melhora significativa, sem efeitos adversos relevantes. No entanto, os pesquisadores ressaltam que, para justificar totalmente uma recomendação para o uso de sementes de abóbora no tratamento, as descobertas precisam ser comprovadas em um estudo confirmatório ou revisão sistemática. Além disso, o uso da semente de abóbora não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

4. Fortalece a imunidade

Segundo a TBCA, 100 g de sementes de abóbora contêm cerca de 10,3 mg de zinco , um mineral essencial que desempenha papel central em diversas reações enzimáticas do corpo. Esse nutriente é especialmente importante para o sistema imunológico, já que participa da produção e maturação das células de defesa, regula processos inflamatórios e contribui para a resposta do organismo contra vírus e bactérias.

5. Auxilia na melhora do humor e na qualidade do sono

Por ser naturalmente rica em triptofano, a semente de abóbora contribui para a produção de serotonina, neurotransmissor associado ao equilíbrio emocional, ao controle do apetite e ao descanso reparador. Esse efeito pode favorecer tanto a estabilidade do humor quanto a regulação do sono , tornando o alimento um recurso nutricional interessante no dia a dia. Porém, mesmo com seus potenciais benefícios, o acompanhamento profissional é indispensável para orientar o consumo dentro de uma alimentação equilibrada.

Como usar a semente de abóbora no dia a dia

A semente de abóbora pode ser incorporada de maneiras simples e saborosas à rotina alimentar, mas é importante lembrar que ela não substitui nenhum tratamento médico. Para qualquer alteração significativa na dieta, o ideal é entrar em contato com um profissional de saúde.

Além de enriquecer o valor nutricional das refeições, ela também adiciona textura e sabor, sendo fáceis de adaptar tanto em pratos doces quanto salgados. Veja algumas formas práticas de consumo:

Consumir torrada como snack saudável: uma opção prática para matar a fome entre as refeições;

Adicionar em saladas: garante crocância e reforça o valor nutricional do prato;

Misturar em iogurtes e frutas: torna o lanche mais equilibrado e nutritivo;

Incluir em pães, bolos e biscoitos: aumenta a quantidade de fibras e proteínas nas preparações;

Bater em vitaminas e smoothies: potencializa o aporte energético e de minerais;

Polvilhar sobre sopas e cremes: dá mais sabor e textura aos pratos quentes;

Usar em granolas caseiras: adiciona gorduras boas e crocância natural;

Acrescentar em molhos e pastas: varia o cardápio e deixa as receitas mais nutritivas;

Triturar para empanar alimentos: substitui farinhas refinadas com mais benefícios;

Misturar em arroz, quinoa ou outros grãos: torna a refeição mais completa e balanceada.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta