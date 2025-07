Se cuida

5 benefícios da pitanga para a saúde

Com sabor marcante, essa fruta é fonte de nutrientes que contribuem para o bem-estar

Publicado em 1 de julho de 2025 às 17:59

A pitanga é rica em nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo Crédito: Imagem: artpritsadee | Shutterstock

A pitanga ( Eugenia uniflora L. ) é o fruto da pitangueira, uma árvore nativa da Mata Atlântica e muito cultivada em diversas regiões do Brasil. De cor vibrante — que varia entre tons de vermelho, roxo e laranja — e sabor agridoce, é consumida ao natural ou em sucos, geleias, doces e até receitas salgadas. Rica em compostos bioativos, vitaminas e minerais, essa pequena fruta ganha cada vez mais espaço na alimentação de quem busca saúde e qualidade de vida. >

A seguir, conheça 5 benefícios da pitanga para a saúde! >

1. Auxilia no controle da pressão arterial

Consumir pitanga com frequência beneficia o sistema cardiovascular devido ao seu alto teor de potássio , um mineral essencial para manter a pressão arterial estável. Esse nutriente contribui para a dilatação dos vasos sanguíneos, promovendo a melhora do fluxo circulatório. Assim, incluir essa fruta na dieta pode ajudar a prevenir a hipertensão e reduzir o risco de doenças graves, como derrames e complicações cardíacas. >

Inclusive, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. >

>

2. Melhora a digestão e ajuda a regular o intestino

A pitanga é rica em fibras, que desempenham papel fundamental no funcionamento saudável do sistema digestivo. Elas aumentam o volume das fezes, facilitando a evacuação e ajudando a evitar a constipação. Além disso, atuam como alimento para as bactérias benéficas do intestino, fortalecendo a microbiota e auxiliando na melhor absorção dos nutrientes. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g de pitanga in natura fornece aproximadamente 2,67 g de fibra alimentar. >

3. Fortalece o sistema imunológico

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g da pitanga in natura contém cerca de 24,9 mg de vitamina C . Dessa maneira, ela contribui para fortalecer as defesas naturais do corpo. Essa vitamina auxilia na formação dos glóbulos brancos, que atuam na proteção contra vírus, bactérias e outros microrganismos prejudiciais. >

A pitanga é rica em vitamina A Crédito: Imagem: Eling Sasmita | Shutterstock

4. Rica em vitamina A

A pitanga tem um alto teor de vitamina A, elemento essencial para manter o bom funcionamento do organismo. Esse nutriente contribui para conservar a saúde da pele e das mucosas, criando uma barreira natural contra agentes infecciosos e exerce um papel importante na visão, por participar da produção de substâncias que permitem enxergar melhor em ambientes com pouca luz. >

5. Ação antioxidante

A pitanga é rica em antioxidantes naturais, que desempenham um papel fundamental na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem provocar envelhecimento precoce, inflamações e o desenvolvimento de doenças crônicas. >

O estudo “ Phytochemical constituents and anthelmintic potential of Surinam cherry (Eugenia uniflora L.) at different fruit developmental stages ”, publicado na South African Journal of Botany, analisou a pitanga em vários estágios de maturação e identificou dezesseis compostos fenólicos que conferem ao fruto um forte potencial antioxidante. >

Consumo com segurança

A pitanga é considerada segura para a maioria das pessoas quando consumida em quantidades habituais na alimentação. Porém, assim como ocorre com outros alimentos, é fundamental ingerir com moderação e estar atento a possíveis alergias. Mulheres grávidas, que estão amamentando e indivíduos com condições de saúde específicas devem consultar um profissional de saúde antes de incluir a fruta regularmente no cardápio. Também é importante lembrar que a pitanga não substitui tratamentos médicos, especialmente para doenças crônicas. >

