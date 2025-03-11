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5 benefícios da couve para a saúde e como consumi-la

Veja como este vegetal, rico em nutrientes, favorece o bom funcionamento do organismo

Publicado em 11 de Março de 2025 às 11:07

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 mar 2025 às 11:07
A couve é um alimento versátil e rico em nutrientes (Imagem: markara | Shutterstock)
A couve é um alimento versátil e rico em nutrientes Crédito: Imagem: markara | Shutterstock
A couve, verdura de folhas verde-escuras comum na culinária brasileira, é um alimento rico em nutrientes e repleto de benefícios para a saúde, especialmente para o bom funcionamento do intestino e o fortalecimento do sistema imunológico. 
“A couve é um alimento acessível e versátil, que pode ser incluído em diversas preparações, como saladas, sopas, sucos e refogados. O consumo regular de couve, aliado a uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, é uma estratégia importante para manter a saúde intestinal, fortalecer o sistema imunológico e prevenir diversas doenças”, afirma Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.
A seguir, o profissional destaca outras vantagens do consumo deste vegetal para a saúde. Confira!

1. Favorece o trânsito intestinal

A couve é rica em fibras, um nutriente essencial para a saúde intestinal. Isso porque elas auxiliam na formação do bolo fecal e estimulam os movimentos do intestino, facilitando a eliminação das fezes e prevenindo a constipação. 

2. Contribui para a imunidade

O intestino é considerado o primeiro mecanismo de defesa do organismo. Quando a flora intestinal está equilibrada e o intestino funciona adequadamente, o corpo todo se beneficia. Além disso, a couve é fonte de antioxidantes , como a vitamina C, que combatem os radicais livres, moléculas instáveis que podem danificar as células do corpo e contribuir para o desenvolvimento de doenças.  

3. Ajuda a prevenir a anemia

A couve é rica em ferro, cálcio, vitamina C, vitamina K e ácido fólico, nutrientes importantes para a produção e fortificação das células sanguíneas, ajudando na prevenção da anemia. 
A couve contribui para o fortalecimento da flora intestinal (Imagem: New Africa | Shutterstock)
A couve contribui para o fortalecimento da flora intestinal Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

4. Fortalecimento da flora intestinal

A couve fornece nutrientes que ajudam a fortalecer a flora intestinal , conjunto de bactérias benéficas que habitam o intestino e desempenham papel fundamental na digestão, absorção de nutrientes e proteção contra microrganismos patogênicos.

5. Ajuda no controle do colesterol

As fibras presentes na couve auxiliam na redução da absorção de gorduras, contribuindo para o controle dos níveis de colesterol no sangue.

Formas de incluir a couve na dieta

Abaixo, Alessandro Mascarenhas lista algumas sugestões de consumo da couve. Veja:
  • Couve refogada: a forma mais tradicional de consumo, refogada com alho e azeite;
  • Sopa de couve: nutritiva e reconfortante, combinada com outros vegetais e carnes; 
  • Suco de couve: refrescante e desintoxicante, geralmente combinado com frutas como laranja e limão;
  • Salada de couve: crocante e saborosa, com diferentes acompanhamentos e molhos;
  • Chips de couve: uma opção saudável e crocante para petiscar.
Por Nicholas Montini Pereira

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