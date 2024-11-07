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5 alimentos benéficos para a saúde do homem

5 alimentos benéficos para a saúde do homem

Veja como o cuidado com a alimentação é essencial para a prevenção de doenças

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 13:36

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 nov 2024 às 13:36
O cuidado com a alimentação ajuda na prevenção de doenças comuns em homens (Imagem: Mladen Zivkovic | Shutterstock)
O cuidado com a alimentação ajuda na prevenção de doenças comuns em homens (Imagem: Mladen Zivkovic | Shutterstock) Crédito:
A alimentação é um dos pilares para quem busca uma vida mais equilibrada. Pequenas mudanças no cardápio podem contribuir para um corpo mais saudável, auxiliando na prevenção de diversos problemas de saúde. Em novembro, o movimento do Novembro Azul destaca a necessidade de discutir temas como a prevenção de doenças que afetam diretamente os homens, principalmente o câncer de próstata, que registra altas taxas de incidência no Brasil.
Ao incorporar alimentos específicos na dieta, é possível não apenas ganhar energia, mas também reduzir o risco de doenças futuras, fortalecendo o organismo contra problemas de saúde comuns. Essas escolhas alimentares, quando integradas à rotina, atuam como aliados importantes.
“Uma alimentação balanceada e, de preferência, orientada por um profissional pode contribuir muito para o não desenvolvimento do câncer de próstata, pois envolve nutrientes específicos, que protegem contra a patologia, como os polifenóis, que são encontrados nas frutas, legumes e verduras”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society FTOS – USA e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).
Abaixo, confira alguns alimentos que podem ajudar no cuidado com a saúde do homem e no fortalecimento da imunidade ao longo do tempo.

1. Tomate

Rico em licopeno, o tomate se destaca no cardápio de proteção contra o câncer de próstata. Esse antioxidante, também presente em frutas e vegetais de cor vermelha, auxilia na proteção celular e pode contribuir para a redução de tumores.

2. Vegetais verdes-escuros

Vegetais verdes-escuros, como espinafre e brócolis, contêm compostos que promovem a saúde da próstata. Isso porque são ricos em antioxidantes, vitaminas, minerais e em alguns fitoquímicos chamados de glicosinolatos, com potencial efeito na prevenção do desenvolvimento das células cancerígenas e na redução de processos inflamatórios.

3. Castanhas e sementes

Castanha-do-pará e linhaça, por exemplo, são muito benéficas devido à composição rica em selênio, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
O ômega 3 tem uma potente ação anti-inflamatória (Imagem: Evan Lorne | Shutterstock)
O ômega 3 tem uma potente ação anti-inflamatória (Imagem: Evan Lorne | Shutterstock) Crédito:

4. Alimentos ricos em ômega 3

Importante nutriente para uma ingesta regular. É encontrado em peixes como salmão e sardinha e traz efeitos anti-inflamatórios, que ajudam a evitar diversas doenças, incluindo o câncer.

5. Café

A cafeína é um agente potente para o cuidado contra o câncer de próstata. Só não deve ser consumida em excesso, já que estudos demonstram que mais de seis xícaras por dia podem acelerar os batimentos cardíacos, causar insônia, dores de cabeça, entre outros problemas.

Alimentos para evitar

A seguir, confira alguns alimentos que devem ser evitados e/ou consumidos com moderação para manter a saúde do corpo:
  • Alimentos ultraprocessados: é preciso evitar o excesso de biscoitos recheados, refrigerantes e comidas prontas industrializadas, uma vez que esses produtos são ricos em aditivos, gordura, açúcar, sódio e outros componentes que contribuem para a inflamação do organismo;
  • Carne vermelha: deve ser consumida com moderação, sendo o ideal, no máximo, 500 gramas por semana.
“Esses cuidados são extremamente importantes para reduzir processos inflamatórios que podem favorecer o desenvolvimento de células cancerígenas. Durante o Novembro Azul, é imprescindível que os homens tenham mais acesso a informações sobre a importância de uma dieta saudável, com acompanhamento médico e exames periódicos. A alimentação é uma aliada poderosa, promovendo não apenas a prevenção, mas também auxiliando os pacientes que já enfrentam o câncer de próstata em seu tratamento e recuperação”, finaliza o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.
Por Andréa Simões

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