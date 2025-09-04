Se cuida

4 exercícios de mobilidade para prevenir dores musculares

Aprenda práticas simples que reduzem a sobrecarga articular, melhoram a circulação e diminuem a rigidez dos tecidos

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16:33

Os exercícios de mobilidade melhoram a qualidade de vida Crédito: Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock

Os exercícios de mobilidade fortalecem o corpo, aumentam a flexibilidade e tornam os movimentos mais leves e coordenados. Eles auxiliam na prevenção de dores, melhoram a execução de tarefas do dia a dia e contribuem para a qualidade de vida. Inserir essas práticas na rotina promove saúde, ajuda a evitar lesões e potencializa resultados em outras atividades físicas.

O conjunto de exercícios físicos que usam somente o peso do próprio corpo tem sido cada vez mais utilizado por pessoas que possuem restrições e não podem pegar peso. O Dr. Lúcio Gusmão, ortopedista e especialista em dor crônica e aguda, CEO da Rede CADE, destaca que a mobilidade ajuda as pessoas a manterem uma rotina de atividades físicas, prevenindo lesões e protegendo o corpo.

“Um dos impactos mais significativos é a redução de dores musculares, lesões, riscos de quedas e de compensações motoras que podem causar desconfortos. Os exercícios de mobilidade ajudam na diminuição da sobrecarga articular e a estimular a circulação sanguínea, aliviando a rigidez dos tecidos e facilitando a recuperação muscular”, ressalta.

Segundo o médico, a prática também fortalece o corpo e a mente. “Além disso, ao trabalhar os exercícios controlados, você também contribui para a saúde mental, prepara seu corpo para o esforço físico, ajuda o sistema nervoso central a entender os movimentos, otimiza a comunicação entre o cérebro e os músculos e potencializa sua força”, acrescenta.

Exercícios práticos de mobilidade

Segundo o supervisor técnico da academia Corpo & Saúde, Breno Daniel, os exercícios de mobilidade são indicados não só para quem pratica atividades regulares, mas para todos que buscam ter autonomia e qualidade de vida no dia a dia.

Abaixo, o especialista explica 4 exercícios que ajudam a prevenir dores durante a prática de atividades físicas e no dia a dia. Confira!

1. Mobilidade torácica em rotação

A mobilidade torácica em rotação ajuda a aliviar a rigidez do tronco Crédito: Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock

Em quatro apoios, coloque uma mão atrás da cabeça e gire o tronco, abrindo o peito em direção ao teto. Esse movimento ajuda a aliviar a rigidez do tronco e a distribuir melhor as cargas, protegendo a lombar.

2. Alongamento dinâmico de quadril

Alongar o quadril ajuda a aliviar a carga dos joelhos e da lombar Crédito: Imagem: Maridav | Shutterstock

O quadril é como o centro de comando do corpo. Quando ele perde mobilidade, quem sofre são os joelhos e a lombar. Nesse exercício, fique em posição de afundo, com uma perna à frente e outra atrás, e leve o quadril para frente de forma controlada, alternando os lados.

3. Mobilidade de ombros com bastão

A mobilidade de ombros é importante para quem passar horas à frente do computador Crédito: Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock

O tempo excessivo no computador e no celular cobra um preço: dor nos ombros e tensão cervical. Para prevenir, use um bastão, passando os braços por cima da cabeça e levando para trás com calma.

4. Mobilidade de tornozelos

A mobilidade de tornozelo é importante para evitar dores no joelho e na lombar Crédito: Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

Muitas pessoas não percebem, mas a falta de mobilidade no tornozelo pode gerar dores nos joelhos e até na lombar. Para trabalhar isso, apoie um pé à frente, mantendo o calcanhar no chão e leve o joelho em direção à ponta do pé.

Diferença entre alongamento e mobilidade

É comum acharem que alongamento e mobilidade são a mesma coisa, mas, na verdade, cada uma desempenha um papel diferente para preparar o corpo antes de se movimentar. Os exercícios de mobilidade, por exemplo, são essenciais para lubrificar as articulações e aquecer o corpo. Já o alongamento é um potencializador da flexibilidade muscular e da concentração.

“Combinar mobilidade e alongamento é o ideal antes e depois de praticar atividades físicas. Cada um deles tem uma ação no corpo, ajudando a prevenir o aparecimento de dores musculares, dores agudas e, até mesmo, dores crônicas. A mobilidade prepara o corpo para o treino e o alongamento ajuda a aliviar a tensão após o exercício”, finaliza o Dr. Lúcio Gusmão.

Por Lyzie Vitorino

