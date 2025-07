Se cuida

4 dicas para manter as unhas saudáveis no inverno

Dermatologista ensina hábitos que ajudam a protegê-las

Durante o inverno, não são apenas a pele e os cabelos que sofrem com os dias frios. Embora pouco lembradas, as unhas também sentem os efeitos do clima. Segundo o dermatologista Dr. José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, fatores ambientais e comportamentais típicos da estação impactam diretamente a saúde das unhas. >