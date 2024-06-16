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Saúde

4 dicas para aumentar a libido e melhorar a saúde sexual

Médica explica como alguns hábitos do dia a dia podem ajudar a melhorar os momentos de prazer
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 jun 2024 às 06:00

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Aumentar a libido traz benefícios gerais para a saúde do corpo Crédito: maxbelchenko | Shutterstock
A saúde sexual é uma parte fundamental do bem-estar e da felicidade das pessoas. Por isso, aumentar a libido pode trazer inúmeros benefícios, como reduzir a pressão arterial, otimizar a função do sistema imunológico e promover uma melhor condição cardiovascular. Além disso, desempenha um papel crucial na redução do estresse e da ansiedade, aumentando a autoestima e diminuindo os níveis de depressão.
Mas como é possível melhorar a saúde sexual e aumentar a libido para obter todos esses benefícios? A Dra. Jessica Durand, médica parceira da startup Humora traz 4 dicas eficazes. Confira:

1. Pratique exercícios físicos regularmente

O exercício físico tem um papel fundamental na promoção e manutenção da saúde sexual. Diversos estudos já destacaram seu impacto positivo tanto em homens quanto em mulheres, e mesmo pequenas sessões de atividade física podem trazer uma melhora significativa na libido. Segundo a especialista, “esse hábito contribui para um maior relaxamento durante os momentos de prazer”.

2. Adote técnicas de relaxamento e meditação

Além dos exercícios físicos, a prática de meditação, ioga ou técnicas de respiração pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e melhorar o bem-estar geral. A meditação, por exemplo, é conhecida por aumentar a consciência corporal e a conexão emocional, o que pode resultar em uma experiência mais satisfatória. A Dra. Jessica Durand diz que “praticar técnicas de relaxamento regularmente pode contribuir para uma maior disposição e uma melhor resposta do corpo, promovendo um estado mental mais relaxado e focado durante as relações”.
Imagem Edicase Brasil
Consumir abacate regularmente ajuda a aumentar a libido Crédito: CreatoraLab | Shutterstock

3. Tenha uma alimentação saudável

Uma dieta balanceada pode ter impacto significativo na libido. “Estudos mostram que um cardápio rico em vegetais, com pouco açúcar e carboidratos simples, aliado a uma adequada ingestão de proteína e ferro, e rica em gorduras monoinsaturadas e polinsaturadas, oferece inúmeros benefícios à saúde sexual”, complementa a profissional. Além disso, alimentos como abacate, aspargos, nozes e mariscos podem aumentar a libido, a energia e a resistência, favorecendo a circulação e lubrificação natural.

4. Siga uma rotina de sono adequada

Um sono de qualidade também é essencial para a saúde sexual e a libido . Certifique-se de dormir entre 7 a 9 horas por noite, e para melhorar a qualidade do sono, mantenha o ambiente escuro e tranquilo, e evite o uso de eletrônicos antes de dormir. “Alguns estudos sugerem que uma boa noite de sono, com um tempo de descanso mais longo, pode contribuir para o aumento do desejo e da excitação”, finaliza a Dra. Jéssica Durand.

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