4 casos em que a recuperação muscular é necessária

A recuperação muscular é essencial para a saúde do corpo Crédito: ViDI Studio | Shutterstock

É comum que atletas se afastem de suas atividades por semanas – ou até meses – devido a lesões. Esses desafios geralmente acontecem em decorrência de microlesões nas fibras musculares causadas por exercícios intensos ou incomuns. Esse fenômeno, conhecido como dor muscular de início tardio (DOMS), ocorre devido à inflamação e reparação das fibras danificadas.

Marlla Souza, fisioterapeuta e coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, esclarece que diversos fatores podem provocar essas lesões e que a recuperação muscular é crucial para manter a saúde e o desempenho atlético, especialmente após atividades físicas intensas.

“O acúmulo de ácido lático durante o exercício também pode contribuir para a sensação de desconforto. Além disso, a falta de preparo adequado ou o aumento abrupto na intensidade do treino pode exacerbar essas dores. A recuperação e o descanso são essenciais para minimizar esses efeitos e promover a regeneração muscular”, ressalta a profissional.

O que é a recuperação muscular?

Recuperação muscular refere-se ao processo pelo qual o corpo repara e regenera os músculos após esforço físico. É quando as fibras se curam e se fortalecem, resultando em ganho de força e resistência. “Após a atividade física, o corpo inicia uma resposta inflamatória para reparar as microlesões musculares. Isso envolve o envio de células imunes e nutrientes para a área afetada”, explica Marlla Souza.

Segundo ela, nesse processo, o corpo começa a sintetizar novas proteínas para reparar as fibras musculares danificadas. “Enquanto isso, as reservas de glicogênio (a forma de armazenamento de carboidratos nos músculos) são reabastecidas através da ingestão de alimentos ricos em carboidratos e a hidratação é restaurada para compensar a perda de fluidos durante o exercício, essencial para o funcionamento ótimo das células musculares”, esclarece.

A recuperação adequada não apenas previne lesões, mas também melhora a performance geral. A especialista destaca que uma estratégia de recuperação eficaz deve incluir várias abordagens integradas, como reidratação e nutrição, descanso e sono, técnicas de relaxamento e alongamento, além de fisioterapia e massagens.

O descanso entre as atividades físicas é essencial para a recuperação muscular Crédito: Jacob Lund | Shutterstock

Necessidade de recuperação muscular

Veja, a seguir, quatro casos em que a recuperação muscular é necessária.

1. Após atividades intensivas

A recuperação é particularmente importante após treinos ou competições intensas, quando as fibras musculares foram submetidas a estresse significativo.

2. Após exercícios de alta intensidade

Atividades que envolvem levantamento de peso, sprints ou treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) demandam um período de recuperação adequado para evitar o overtraining e reduzir o risco de lesões.

3. Entre sessões de treino

Mesmo entre sessões regulares de treinamento, é fundamental permitir tempo suficiente para recuperação visando garantir que os músculos possam se reparar e se fortalecer antes do próximo esforço.

4. Para prevenção de lesões