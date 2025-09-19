Home
>
Se cuida
>
4 alimentos para reduzir o inchaço abdominal

4 alimentos para reduzir o inchaço abdominal

Veja como o cuidado com a alimentação pode diminuir esse sintoma, inclusive em quem usa caneta emagrecedora

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:33

O cuidado com a alimentação é essencial para reduzir o inchaço abdominal (Imagem: Laugesen Mateo | Shutterstock)
O cuidado com a alimentação é essencial para reduzir o inchaço abdominal Crédito: Imagem: Laugesen Mateo | Shutterstock

O inchaço abdominal está entre as principais queixas relacionadas ao desconforto digestivo e pode surgir de forma inesperada, prejudicando a disposição e a qualidade de vida. Esse quadro, embora muitas vezes temporário, merece atenção para evitar complicações maiores.

Recomendado para você

Veja como o cuidado com a alimentação pode diminuir esse sintoma, inclusive em quem usa caneta emagrecedora

4 alimentos para reduzir o inchaço abdominal

Muito além de uma atividade física, trata-se de uma prática que integra corpo, mente e respiração

5 benefícios do yoga para o corpo e a mente

O acompanhamento médico é essencial para reduzir as chances de complicações durante e após o parto

4 riscos da obesidade gestacional para a mãe e o bebê

“Os inchaços abdominais são sensações de estufamentos ou gases, que pode estar relacionada com diversas situações: dieta, comer rápido ou em grandes quantidades, constipação, alteração de hormônios, medicamentos e condições médicas como síndrome do intestino irritável, doença celíaca, refluxo”, explica a nutricionista Juliana Vieira.

Além dessas causas já conhecidas, há outro gatilho do inchaço abdominal que merece destaque: o uso das canetas emagrecedoras. “Esses sintomas acontecem porque o remédio retarda o esvaziamento do estômago e atua nos hormônios intestinais que regulam apetite e glicose. Por isso, o sistema digestivo pode ficar mais ‘lento’, causando inchaço em algumas pessoas, especialmente nas primeiras semanas de uso ou após aumento da dose”, explica a especialista.

Evitando o estufamento causado pelas canetas

Para ajudar a evitar o estufamento causado pelo uso das canetas emagrecedoras, Juliana Vieira recomenda:

  • Comer porções menores e mastigar devagar;
  • Evitar alimentos muito gordurosos, frituras e bebidas com gás;
  • Preferir refeições leves e distribuídas ao longo do dia;
  • Beber bastante água.

“Na maioria dos casos, o desconforto tende a diminuir com o tempo, mas se o inchaço for muito intenso, persistente ou vier acompanhado de dor forte, vômitos frequentes ou constipação grave, é importante conversar com o médico para avaliar ajuste da dose ou alternativas”, aconselha a nutricionista.

Alimentos que combatem o inchaço

Abaixo, Juliana Vieira lista alguns alimentos que podem ajudar a combater o inchaço abdominal:

1. Alimentos diuréticos

Os alimentos diuréticos, como pepino, abacaxi e melancia, ajudam a reduzir a retenção de líquidos.

O gengibre é um alimento funcional e pode estimular o esvaziamento do estômago (Imagem: Charoen Krung Photography | Shutterstock)
O gengibre é um alimento funcional e pode estimular o esvaziamento do estômago Crédito: Imagem: Charoen Krung Photography | Shutterstock

2. Alimentos funcionais

O gengibre ajuda a estimular o esvaziamento do estômago. A hortelã tem ação antiespasmódica, relaxando o intestino. A camomila ajuda a acalmar gases e cólicas. A erva-doce ajuda a eliminar gases.

3. Alimentos ricos em fibras solúveis

Os alimentos ricos em fibras solúveis melhoram o trânsito intestinal sem fermentar muito. Por isso, é indicado o consumo de aveia , mamão e ameixa (estes últimos contêm enzimas e fibras que favorecem o intestino).

4. Probióticos

Os alimentos probióticos equilibram a flora intestinal e reduzem fermentação. Por isso, é recomendado o consumo de iogurte natural com lactobacilos, kefir e chucrute ou kimchi (em pequenas quantidades).

Alimentos para ter cuidado

Enquanto alguns alimentos podem ajudar a reduzir o inchaço abdominal, outros podem aumentar. Por isso, a nutricionista lista alguns que devem ser evitados ou consumidos com moderação. São eles:

  • Refrigerantes e bebidas com gás;
  • Feijão, lentilha e grão-de-bico em excesso, pois contêm enzimas antinutricionais (se não forem bem preparados causam estufamentos);
  • Brócolis, couve-flor e repolho cru;
  • Frituras, ultraprocessados e excesso de sal.

Por Thiago Martins

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais