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Se cuida

3 exercícios funcionais para desenvolver força e mobilidade

Prática de baixo impacto promove o desenvolvimento integral do corpo sem a necessidade de equipamentos complexos

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 15:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

29 nov 2024 às 15:44
Os exercícios funcionais são ideais para quem busca o fortalecimento físico de forma acessível e prática (Imagem: muse studio | Shutterstock)
Os exercícios funcionais são ideais para quem busca o fortalecimento físico de forma acessível e prática Crédito: Imagem: muse studio | Shutterstock
O exercício funcional, cada vez mais popular entre quem busca uma rotina de atividades físicas versátil e eficiente, foca no fortalecimento de capacidades essenciais para o dia a dia, como força, mobilidade e equilíbrio.
Além disso, segundo um artigo da Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano, o exercício visa aprimorar de forma sinérgica e integrada diferentes capacidades físicas, garantindo eficiência e segurança durante o desempenho de tarefas cotidianas, laborais e esportivas. Dessa forma, se torna ideal para quem busca fortalecimento físico de forma acessível e prática, promovendo bem-estar e condicionamento físico sem a intensidade de outras modalidades, como o cross training.
De acordo com Henrique Santos, profissional de Educação Física da TotalPass (programa de benefício corporativo que oferece acesso a academias), o treinamento funcional é indicado para pessoas de todas as idades e perfis físicos, uma vez que é uma prática de baixo impacto, promovendo o desenvolvimento integral do corpo sem a necessidade de equipamentos complexos. “O funcional utiliza o próprio peso corporal para realizar movimentos amplos que facilitam a execução das atividades cotidianas”, afirma.
Abaixo, Henrique Santos lista três exercícios funcionais que podem ser facilmente incorporados à rotina. Confira!

1. Prancha

A prancha é um exercício funcional completo para o fortalecimento do core e fundamental para a postura (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
A prancha é um exercício funcional completo para o fortalecimento do core e fundamental para a postura Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
A prancha é um exercício completo para o fortalecimento do core, fundamental para a estabilidade e postura. Para realizá-la, é preciso:
  • Colocar um colchonete no chão e deitar de barriga para baixo;
  • Apoiar os antebraços no chão, alinhados com os ombros, e manter as pontas dos pés apoiadas, com o corpo reto;
  • Elevar o quadril e manter a posição, contraindo o abdômen e controlando a respiração.
“Esse exercício trabalha o core de forma profunda e fortalece a musculatura de suporte da coluna, o que ajuda a prevenir dores nas costas e melhora o equilíbrio corporal”, explica o profissional.

2. Agachamento

O agachamento é um exercício funcional que fortalece as pernas e melhora a estabilidade e o suporte do corpo (Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock)
O agachamento é um exercício funcional que fortalece as pernas e melhora a estabilidade e o suporte do corpo Crédito: Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock
O agachamento é um exercício poderoso para fortalecer as pernas e o quadril, melhorando a estabilidade e o suporte corporal. Sua prática ajuda na sustentação e flexibilidade das pernas. É realizada da seguinte forma:
  • Fique de pé, com os pés afastados na linha dos ombros e as pontas ligeiramente voltadas para fora;
  • Flexione os joelhos e abaixe o quadril, simulando o movimento de sentar-se em uma cadeira;
  • Retorne à posição inicial com controle e repita o movimento.
“Além de fortalecer as pernas e os glúteos, o agachamento contribui para a correção postural e o alinhamento do corpo, o que facilita movimentos como subir escadas e agachar sem sobrecarregar as articulações”, destaca Henrique Santos.

3. Flexão de braço

A flexão de braço é uma excelente opção para quem deseja tonificar a parte superior do corpo (Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock)
A flexão de braço é uma excelente opção para quem deseja tonificar a parte superior do corpo Crédito: Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock
Para quem deseja tonificar a parte superior do corpo, a flexão de braço é uma excelente opção, envolvendo peitoral, ombros e braços. Pode ser realizado da seguinte maneira:
  • Apoie as mãos no chão, na linha dos ombros, e mantenha o corpo reto e alinhado;
  • Flexione os cotovelos para descer o corpo em direção ao chão, sem encostar completamente;
  • Empurre o corpo para cima, voltando à posição inicial.
“A flexão de braço trabalha a resistência e a força da parte superior do corpo , elementos importantes para melhorar a postura e a mobilidade dos ombros”, explica o profissional, lembrando que a prática frequente pode auxiliar no fortalecimento dos braços para outras atividades do cotidiano.

Consulte um profissional

De acordo com Henrique Santos, os exercícios funcionais são uma excelente forma de manter o corpo ativo e prevenir problemas articulares, além de promover ganhos significativos de resistência e força. No entanto, ele reforça a importância de contar com a orientação de um profissional para evitar lesões e maximizar os benefícios da prática.
Por Pérola Rodrigues

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