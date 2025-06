Se cuida

11 dicas para incluir proteína vegetal na dieta e ganhar massa

Veja como potencializar os resultados da academia e melhorar a saúde do corpo

“É importante que as pessoas comecem a se preocupar com o ganho de massa magra desde cedo, por meio de atividades físicas e uma alimentação equilibrada. A prática regular de exercícios físicos que estimulem o ganho de massa muscular, como a musculação, pode ser uma excelente opção para quem busca uma vida mais saudável e ativa. Investir no ganho de massa magra desde cedo é uma forma de conquistar mais saúde e qualidade de vida ao longo da vida”, afirma o nutrólogo e endocrinologista Dr. Ronan Araujo. >

1. Consuma mais leguminosas

2. Troque o queijo tradicional pelo tofu

3. Faça a clássica combinação de arroz e feijão

4. Adicione quinoa ao cardápio

5. Inclua nozes e sementes na dieta

6. Mantenha uma ingestão regular de carboidratos complexos

De acordo com o estudo “International Society of Sports Nutrition position stand: nutrient timing”, publicado na revista Journal of the International Society of Sports Nutrition , a ingestão adequada e temporizada de carboidratos contribui diretamente para a reposição do glicogênio muscular, melhora o desempenho e favorece o ambiente anabólico pós-exercício. Inclusive, combinar carboidratos com proteínas potencializa ainda mais a recuperação e a síntese proteica muscular. >