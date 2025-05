Se cuida

10 passos para emagrecer de forma saudável e duradoura

Veja como ajustes na alimentação podem contribuir para a perda de peso

Emagrecer de forma saudável e equilibrada é fundamental para alcançar resultados duradouros e evitar prejuízos ao organismo e o chamado “efeito sanfona” — quando se perde peso rapidamente, mas se acaba recuperando tudo em pouco tempo. Fazer escolhas conscientes, com uma alimentação nutritiva e hábitos sustentáveis, garante não apenas a perda de peso, mas também a manutenção da saúde física e emocional. >

6 benefícios do milho para a saúde e como consumi-lo

8 benefícios e pontos negativos do café para a saúde

Segundo o nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife, o emagrecimento e a consequente manutenção do peso são um processo gradual, que exige dedicação e comprometimento, uma vez que a adoção dos hábitos saudáveis e o acompanhamento contínuo são os fatores que mais aumentam as chances de manter um peso adequado e estável ao longo da vida. >