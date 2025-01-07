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10 alimentos essenciais para a saúde do coração

A adoção de hábitos saudáveis recomendados pela American Heart Association, conhecidos como Life’s Simple 7, inclui práticas alimentares que favorecem o bom funcionamento do coração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2025 às 06:01

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 06:01

Frutas vermelhas
As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes e flavonoides que protegem o coração  Crédito: Shutterstock
De acordo com dados do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares acometem cerca de 400 mil brasileiros por ano, representando aproximadamente 30% dos óbitos anuais. No entanto, o mais alarmante é que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dessas mortes poderiam ser evitadas com hábitos saudáveis.
A cardiologista Patrícia Oliveira, do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, destaca que uma alimentação balanceada é um dos pilares para a prevenção das doenças cardiovasculares. “Há alimentos que agem como protetores do coração, ajudando a reduzir o risco de complicações graves, como infartos e AVCs, além de regular fatores como colesterol e pressão arterial”, afirma a médica.
A adoção de hábitos saudáveis recomendados pela American Heart Association, conhecidos como Life’s Simple 7, inclui práticas alimentares que favorecem o bom funcionamento do coração. A ingestão de alimentos antioxidantes, ricos em fibras e gorduras saudáveis, contribui para a redução de inflamações no corpo, melhora a circulação e fortalece o sistema cardiovascular.
Embora esses alimentos sejam aliados poderosos, hábitos alimentares que devem ser evitados são igualmente essenciais para garantir a saúde do coração. “Evitar alimentos ricos em gorduras trans, como fast food, frituras e produtos ultraprocessados, é fundamental para reduzir o risco de doenças cardíacas”, alerta a cardiologista Patrícia Oliveira.
Segundo ela, alimentos com alto teor de gorduras saturadas, como carnes processadas (bacon, salsichas e linguiças), laticínios integrais e refrigerantes, devem ser consumidos com moderação ou totalmente evitados, pois são conhecidos por elevar o colesterol LDL e a pressão arterial, além de contribuir para a obesidade e a inflamação crônica.
Alimentos ricos em fibras solúveis, como grãos integrais e frutas, ajudam a reduzir a absorção de colesterol. Essas fibras se ligam ao colesterol e formam um gel viscoso no trato digestivo, impedindo sua absorção pelas células intestinais e diminuindo a quantidade de colesterol na corrente sanguínea.
"As fibras solúveis reduzem a produção de colesterol no fígado, forçando-o a usar o colesterol presente no sangue para produzir mais bile, o que contribui para a queda dos níveis de colesterol circulante”, explica a especialista.
A prevenção das doenças cardiovasculares também passa pelo cuidado constante com a saúde. A cardiologista enfatiza que, além da alimentação balanceada, a prática regular de exercícios físicos, a redução do consumo de álcool e não fumar são hábitos indispensáveis para a proteção do coração.
“É importante lembrar que a alimentação é apenas uma parte da equação. O acompanhamento médico regular e a orientação nutricional são essenciais para um plano de saúde personalizado e eficaz”, completa Patrícia.
  • Salmão: rico em ácidos graxos ômega-3, que auxiliam na redução de triglicerídeos e melhoram a saúde das artérias.

  • Abacate: fonte de gorduras monoinsaturadas e antioxidantes, que ajudam a diminuir o colesterol LDL e proteger o sistema cardiovascular.

  • Aveia: com suas fibras solúveis, contribui para a redução do colesterol ruim (LDL) e melhora a função vascular.

  • Frutas vermelhas: ricas em antioxidantes e flavonoides, como antocianinas, que protegem o coração contra o estresse oxidativo e ajudam a regular a pressão arterial.

  • Castanha do Pará: possui selênio e vitamina E, que fortalecem o sistema cardiovascular, além de reduzir os níveis de colesterol ruim.

  • Grão de bico e leguminosas: essenciais para a saúde do coração, essas fontes vegetais de proteínas e fibras ajudam a equilibrar os níveis de colesterol e controlar a pressão arterial.

  • Azeite de oliva extravirgem: com seu alto teor de ácidos graxos monoinsaturados e antioxidantes, contribui para a proteção das artérias e redução da inflamação.

  • Espinafre e vegetais de folhas verdes: ricos em potássio e fibras, ajudam a controlar o colesterol e reduzem o risco de doenças cardíacas.

  • Tomate: fonte de licopeno, com ação antioxidante, que contribui para a proteção do coração e redução do colesterol.

  • Chá verde: suas catequinas melhoram a função das artérias, reduzem o colesterol LDL e aumentam a proteção cardiovascular.

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