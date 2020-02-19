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Leonel Ximenes

Secretário de PH ironiza mau desempenho econômico do ES com Casagrande

Regis Mattos comentou a queda de 1,28% na economia capixaba em 2019: "Para refrescar a memória de quem está procurando problema no retrovisor, em 2018 havia crescido 3%”

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 14:42

Públicado em 

19 fev 2020 às 14:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Regis Mattos foi secretário de Economia e Planejamento de PH Crédito: Assembleia Legislativa
O secretário de Estado da Economia e Planejamento no governo Paulo Hartung (2015-2018), Regis Mattos Teixeira, ironizou o mau desempenho da economia capixaba no ano passado, primeiro da gestão de Renato Casagrande (PSB), conforme o Índice de Atividade Regional (IBCR) do Banco Central. Dos 13 Estados analisados, somente o Espírito Santo apresentou retração.
“Para refrescar a memória de quem está procurando problema no retrovisor, em 2018 havia crescido 3%”, provocou o ex-secretário, que publicou em suas redes sociais os dados de uma reportagem da revista Veja.

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Segundo reportado pelo jornal Valor Econômico, dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontam que o fraco resultado da atividade econômica do ES está ligado aos impactos do rompimento barragem de rejeitos de minério de ferro da mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho (MG).
A postagem de Regis Mattos nas redes sociais Crédito: Reprodução da internet
Minas Gerais também foi afetada pela crise, estando 8,6% abaixo de seus maiores níveis apurados antes da crise, em junho de 2013. O Espírito Santo está 15,5% abaixo do maior índice antes da crise, datado de novembro de 2014.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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