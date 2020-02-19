Secretário de PH ironiza mau desempenho econômico do ES com Casagrande

“Para refrescar a memória de quem está procurando problema no retrovisor, em 2018 havia crescido 3%”, provocou o ex-secretário, que publicou em suas redes sociais os dados de uma reportagem da revista Veja.
Segundo reportado pelo jornal Valor Econômico, dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontam que o fraco resultado da atividade econômica do ES está ligado aos impactos do rompimento barragem de rejeitos de minério de ferro da mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho (MG)
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Minas Gerais também foi afetada pela crise, estando 8,6% abaixo de seus maiores níveis apurados antes da crise, em junho de 2013. O Espírito Santo está 15,5% abaixo do maior índice antes da crise, datado de novembro de 2014.