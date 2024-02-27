AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Whey protein: veja os riscos de consumir o suplemento falsificado
Alerta

Whey protein: veja os riscos de consumir o suplemento falsificado

O uso do suplemento pirata pode ocasionar a contaminação por microorganismos e a sobrecarga do organismo

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 10:04

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

27 fev 2024 às 10:04
whey protein
A recomendação para o uso do whey protein é diária e traz inúmeros benefícios para o corpo Crédito: Shutterstock
O whey protein é utilizado para complementar a meta diária de proteína que uma pessoa precisa, potencializando o rendimento e a recuperação do músculo após os treinos e as atividades físicas. Em geral, a recomendação para o uso é diária e traz inúmeros benefícios para o corpo. No entanto, a ingestão da proteína falsificada ou pirata traz uma série de riscos à saúde.
Um dos principais perigos é a composição adulterada. “Esses produtos podem conter misturas com outras substâncias como maisena, amido ou quantidades desproporcionais de carboidratos, comprometendo a qualidade e a eficácia do suplemento. Além disso, existe o risco de reações alérgicas devido à presença de ingredientes não declarados ou contaminantes”, alerta Gisele Lorenzoni, endocrinologista e médica pós-graduada em Medicina do Esporte.
  • Veja outros riscos para a saúde:

  • Contaminação por microorganismos. Um dos principais perigos do whey protein falsificado é a contaminação por microorganismos. A manipulação e estocagem inadequadas desses produtos podem levar à presença de fungos, bactérias e outros agentes patogênicos. "A presença de bolores é uma preocupação adicional, exigindo cuidado na escolha e avaliação dos produtos para evitar a ingestão de material contaminado", diz a médica.

  • Sobrecarga do organismo. Além do problema de consumir um produto falso, quando ele é também consumido sem orientação, pode resultar em sobrecarga do organismo. Pode acontecer da pessoa exagerar na quantidade e isso pode levar à eliminação excessiva de proteínas pelo corpo, podendo causar sobrecarga renal. É fundamental respeitar as recomendações profissionais para evitar complicações decorrentes do consumo excessivo e indiscriminado do suplemento.

  • Enjoos e gases. Enjoos, dores de cabeça e gases são sintomas que podem ocorrer tanto no uso de whey protein de qualidade quanto em produtos falsificados. "Aqueles com intolerância à proteína do leite ou à lactose são especialmente vulneráveis a esses sintomas", diz a médica. Nos produtos falsificados, a presença de substâncias adicionais aumenta a probabilidade de reações adversas, representando um perigo particular para aqueles com alergias ou intolerâncias alimentares.
A médica conta que a produção do suplemento passa por avaliação e certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como forma de garantir um controle rigoroso e de qualidade e segurança alimentar. “Os produtos falsificados não são submetidos a esse processo, colocando os consumidores em risco”. 

Como identificar o whey protein falso?

A médica diz que é preciso verificar se o suplemento possui a certificação da Anvisa, uma informação contida no rótulo do produto. Além disso, desconfiar de preços muito abaixo do mercado, pois isso pode ser um indicativo de produto falsificado. “Comparar os rótulos entre marcas conhecidas e produtos suspeitos também pode revelar disparidades significativas na composição”, orientou Gisele Lorenzoni.
De acordo com ela, é fundamental ressaltar que o uso do suplemento deve ser orientado por profissionais de saúde, especialmente para evitar efeitos indesejados. 
Gisele Lorenzoni
Gisele Lorenzoni fala sobre o uso do suplemento Crédito: Divulgação
"Dependendo dos objetivos individuais e necessidades nutricionais, a escolha do tipo correto de whey protein, como concentrado, isolado ou hidrolisado, é crucial para alcançar resultados eficazes e evitar complicações, especialmente para pessoas com comorbidades ou condições de saúde específicas"
Gisele Lorenzoni - Endocrinologista
A nutricionista Catiene Chieppe explica que os suplementos falsificados não seguem as legislações vigentes, portanto, não há garantia de qualidade e nem de segurança em nenhum aspecto. "Podem conter ingredientes não só ineficazes, como o amido, mas, também, adulterados na sua composição, já que não é possível comprovar a procedência da mercadoria, e podem causar danos à saúde". É preciso observar alguns pontos na hora de comprar o suplemento como escolher uma marca conhecida e de qualidade comprovada, comprar em sites seguros e desconfiar de valores muito diferentes.
A nutricionista diz que qualquer tipo de adulteração é ilegal, seja com o amido, o leite em pó ou qualquer outro ingrediente. Em geral, consumir suplementos falsificados pode gerar danos diretamente para a sua saúde, além de não ser eficaz para contribuir com os objetivos.
"O consumo desses produtos podem trazer riscos para a saúde como reações alérgicas, contaminações por microrganismos patogênicos, sobrecarga do organismo pelo uso de substâncias desconhecidas e prejudiciais, possível pico glicêmico, efeitos colaterais como flatulência, enjôo e dores de cabeça", diz Catiene Chieppe.

Veja Também

Whey protein: 5 dicas para saber se o seu suplemento é falsificado

Doença celíaca: entenda a condição que afeta Isis Valverde

Leucemia: conheça os principais sintomas, causas e tratamentos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Saúde Alimentação Saudável Suplemento Whey Protein
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
Homem é preso em MG suspeito de esfaquear companheira em Ibatiba, no ES
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
Lula: fim da escala 6x1 será aprovada ainda neste ano
Imagem de destaque
Você sabe por que hoje é comemorado o Dia da Moqueca Capixaba?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados