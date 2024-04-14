Veja os sintomas e os tratamentos para a doença de Parkinson

Além dos sintomas provocados pela doença de Parkinson, os pacientes com a condição também estão mais suscetíveis a outras complicações de saúde. “O Parkinson pode ter relação com a diabetes, e pacientes com Parkinson têm maiores chances de algumas doenças de pele – como seborreia e até melanoma. Lembrando que constipação, alterações de olfato, alterações de sono (distúrbios do sono REM), depressão e ansiedade são comuns em pacientes com Parkinson, por serem manifestações da própria doença, mesmo que aconteçam antes dos sintomas motores e diagnóstico clínico”, diz Sara Casagrande.