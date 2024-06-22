Veja os benefícios do leite para a saúde

Lave o arroz em água corrente e reserve. Coloque a água em uma panela e leve ao fogo. Quando estiver fervendo, acrescente o arroz e deixe cozinhar por uma hora, em fogo baixo e com a panela tampada. Depois desse tempo, desligue o fogo e deixe o arroz esfriar. Em seguida, coloque no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe e mantenha na geladeira. Se achar que o leite ficou muito espesso, adicione mais água e misture.