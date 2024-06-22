AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Entenda

Veja os benefícios do leite para a saúde

Nutricionista esclarece o mito de que esse alimento inflama o corpo

Publicado em 22 de Junho de 2024 às 10:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 jun 2024 às 10:00
Imagem Edicase Brasil
Leites vegetais são indicados para intolerantes à lactose e veganos  Crédito: Davizro Photography | Shutterstock

O Brasil é o maior produtor de leite da América Latina e o terceiro do mundo, mas o consumo no país fica abaixo da média mundial. Em 2023, os brasileiros consumiram 43,7 quilos de produtos lácteos, incluindo queijos, iogurtes, leite em pó e outros laticínios, segundo dados da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). O leite lidera a preferência, representando 88% do consumo total de lácteos no Brasil. Queijos e iogurtes somam aproximadamente dois quilos per capita/ano.

Enquanto a indústria leiteira trabalha para aumentar esses números, o produto aparece no centro de uma polêmica. Afinal, ele é ou não um alimento inflamatório? “A resposta é não, o leite não é inflamatório. No entanto, deve ser evitado por pessoas com intolerância à lactose e excluído em casos de alergia”, diz o nutricionista Jhonathan Andrade.

Vantagens do leite para a saúde

De acordo com Jhonathan Andrade, professor do curso de Nutrição do UniCuritiba, é preciso pensar na alimentação em um amplo espectro. “Alimentação é saúde, é afeto e envolve questões sociais e biológicas […]”, diz.

Segundo ele, embora algumas linhas de tratamento defendam a ideia de que o leite é inflamatório, existe literatura robusta mostrando que esse alimento possui propriedades anticatabólicas, contribui para o aumento da massa muscular e auxilia no emagrecimento.

“O leite é parte de uma dieta saudável e melhora a ingestão de cálcio, essencial para a prevenção de doenças ósseas. No caso dos veganos, intolerantes ou alérgicos, o leite de origem animal pode ser substituído por extratos vegetais”, ensina.

Nutrientes importantes do leite

As diretrizes da American Heart Association e American College of Cardiology reforçam as explicações do professor do UniCuritiba. Segundo as entidades americanas, lácteos como o leite desnatado, queijo e iogurte são excelentes para compor uma alimentação saudável.

Fonte de proteína, o leite é importante para a reparação e manutenção dos tecidos, formação de enzimas, hormônios e anticorpos. Também é rico em cálcio, mineral importante para a formação de ossos e dentes, prevenção da osteoporose e osteopenia, divisão celular, atividades enzimáticas e condução de impulsos nervosos.

Já as vitaminas A e B12, presentes no leite, atuam em benefício da visão, cicatrização, desenvolvimento embrionário, defesa antioxidante e imunológica, formação das hemácias e prevenção da anemia.

Leites de origem vegetal para restrições alimentares

Os sintomas mais comuns da intolerância à lactose são diarreia ou prisão de ventre, flatulência, distensão e cólicas abdominais. A severidade depende da quantidade consumida e do limite que cada organismo suporta. As alergias, por outro lado, são mais intensas e podem causar reações gástricas, dermatológicas (urticária, dermatite) e respiratórias.

A confirmação dos diagnósticos é feita por exames laboratoriais. Nesses casos, é necessário substituir o leite de fonte animal por extratos vegetais (popularmente chamados de leite vegetal), associados a outras fontes de proteína para complementar a dieta.

Para quem tem restrições alimentares ou é adepto da dieta vegana (que exclui 100% dos alimentos de origem animal), existem opções. Quem tem intolerância pode experimentar leite sem lactose em pequena quantidade e observar se o desconforto gastrointestinal persiste. Já os alérgicos devem eliminar da dieta qualquer produto lácteo de origem animal.

“Ter o acompanhamento de um nutricionista é importante para garantir o equilíbrio nutricional e a saúde, seja qual for a situação”, finaliza o professor do UniCuritiba, que reforça: “Seja por escolha própria ou em caso de restrição alimentar, quem deseja manter o consumo de leite na dieta, mesmo que vegetal, tem boas opções.”

Receitas de leites vegetais

Abaixo, confira receitas de algumas opções de leite de origem vegetal para adicionar à sua dieta!

Leite de aveia

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de aveia em flocos

  • 4 xícaras de chá de água fria

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia de molho na água por cerca de uma hora. Passado esse tempo, coloque tudo no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe e guarde o leite na geladeira, consumindo em até três dias.

Leite de castanha-de-caju

Imagem Edicase Brasil
Leite de castanha-de-caju Crédito: Gts | Shutterstock

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

  • 3 xícaras de chá de água

  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju de molho por 8 horas, com água suficiente para cobri-las. Escorra, coloque as castanhas-de-caju no liquidificador e acrescente as três xícaras de chá de água. Bata até ficar homogêneo, coe a mistura e guarde na geladeira. Deve ser consumido em até três dias.

Leite de arroz

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz branco

  • 2 l de água

Modo de preparo

Lave o arroz em água corrente e reserve. Coloque a água em uma panela e leve ao fogo. Quando estiver fervendo, acrescente o arroz e deixe cozinhar por uma hora, em fogo baixo e com a panela tampada. Depois desse tempo, desligue o fogo e deixe o arroz esfriar. Em seguida, coloque no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe e mantenha na geladeira. Se achar que o leite ficou muito espesso, adicione mais água e misture.

Veja Também

6 dicas para manter a rotina de exercícios no inverno

Tomar banho quente no inverno faz mal para pele? Entenda

Do alho a cúrcuma: 6 alimentos para melhorar a imunidade

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho da BR 101 em Fundão vai ser interditado nesta terça (22)
BR 101 terá três interdições totais em Fundão para içamento de vigas
Estrutura está localizada no km 15 da BR 259, sobre o Córrego Treviso Grande.
Viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, pode ser demolido
Imagem de destaque
Tem batata-baroa em casa? Aprenda a fazer este pão saudável para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados