AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Veja os benefícios da pipoca e como consumi-la de forma saudável
Fonte de fibras

Veja os benefícios da pipoca e como consumi-la de forma saudável

Fonte de nutrientes importantes, ela contribui para a saúde de diversas maneiras

Publicado em 26 de Junho de 2025 às 15:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 jun 2025 às 15:59
A pipoca é um alimento benéfico à saúde (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
A pipoca é um alimento benéfico à saúde Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Nas festas juninas, aquele cheirinho da pipoca estourando na panela é uma tentação. Preparada no óleo, na manteiga, na água, só com sal, com especiarias ou até com cubinhos de queijo, ela ganha um toque especial que agrada aos paladares mais exigentes — até mesmo os de quem está de dieta, pois possui baixo teor calórico.
“As fibras do milho promovem saciedade e inibem a liberação do hormônio da fome. Ao comermos pipoca, consumimos o grão por inteiro e sem processar, o que nos ajuda a nos sentirmos satisfeitos e evita aquele impulso de beliscar alimentos mais calóricos. Assim, ela pode contribuir para o emagrecimento, pois é mais fácil controlar a vontade de comer […]”, explica o nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). 
Abaixo, ele explica alguns dos benefícios da pipoca para a saúde e como consumi-la de maneira saudável!

Benefícios da pipoca para a saúde

O milho é uma ótima fonte de fibras, que auxiliam na saúde digestiva e no bom funcionamento do intestino. Contudo, para isso, é importante beber bastante líquido junto, para auxiliar em um trânsito intestinal adequado. As fibras também ajudam a controlar a glicemia, a reduzir o risco de doenças cardíacas e a equilibrar os níveis de colesterol (LDL e HDL). Além disso, possui teor reduzido de gorduras saturadas e seus óleos naturais são saudáveis e essenciais ao organismo.

Veja Também

6 benefícios do milho para a saúde e como consumi-lo

Nutrientes presentes na pipoca

A casca do milho contém polifenóis com ação antioxidante. Esses compostos combatem os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e retardando o envelhecimento. Também colaboram com a integridade da pele e a proteção celular. Além disso, os grãos são ricos em vitaminas do complexo B, importantes para o sistema nervoso, imunológico e digestivo, além de manter pele, unhas e cabelos saudáveis.
A tiamina (B1) e niacina (B3) são essenciais para a conversão dos alimentos em energia. A B6 é fonte de serotonina , substância que ajuda na sensação de bem-estar e relaxamento e a melhorar o humor, pois age diretamente no cérebro. O manganês faz bem ao cérebro e o magnésio, à regularidade dos batimentos cardíacos e fortalecimento dos ossos.

Opções de consumo mais saudáveis

A recomendação para o consumo da pipoca é de 20 g (ou uma xícara de chá e meia) por dia. Mas é essencial cuidado com a maneira de prepará-la: quanto mais óleo ou manteiga, maior a quantidade das calorias. A regra é: quanto menos gordura , melhor. Isso vale também para as pipocas doces.
A pipoca doce pode ser consumida, mas com moderação. Tanto na versão salgada quanto na doce, evite exageros no sal e no açúcar. Para dar sabor, experimente usar temperos naturais como páprica, orégano, salsinha ou açafrão.
A pipoca doce tem cerca de 47 calorias (Imagem: gowithstock | Shutterstock)
A pipoca doce tem cerca de 47 calorias Crédito: Imagem: gowithstock | Shutterstock

Calorias da pipoca

Uma xícara de chá de pipoca simples, sem manteiga ou açúcar adicionado, tem cerca de 30 calorias. Quando preparada com óleo há 40 calorias; no micro-ondas, 44 calorias e com açúcar, 47 calorias.
Dica: não devore aquele balde inteiro sozinho! Compartilhar com alguém é uma forma simples de consumir uma porção menor e “economizar” calorias .

Pipoca de micro-ondas

A pipoca de micro-ondas é um alimento industrializado e, em geral, contém altos níveis de sódio, gorduras e conservantes. Por isso, é essencial conferir o rótulo.
O milho natural é sempre a melhor opção. Mas dá para usar o micro-ondas. Basta misturar os grãos com água em recipientes de vidro cobertos com filme plástico e com furinhos (de um garfo ou faca) para o ar sair. Outra alternativa são os sacos de papel, próprios para micro-ondas, que devem ser dobrados apenas nas pontas e não amassados, para que a temperatura, gerada pelo micro-ondas, possa estourar os grãos.

Inserindo a pipoca na dieta

A pipoca pode ser uma boa substituta para o lanche entre as refeições. Se combinada com uma fonte de proteína, a saciedade aumenta. Mas atenção: nada de exageros. O ideal é consumir com moderação e orientação de um especialista.

Cuidados com o consumo

Pessoas com distúrbios digestivos, como Síndrome do Intestino Irritável (SII) ou diverticulite, podem apresentar desconforto com o consumo, pois a pipoca pode ser difícil de digerir por conta das partes mais duras do grão. Além disso, casos raros de alergia ao milho exigem restrição. Fora isso, é uma opção segura até para quem tem intolerância ao glúten ou à lactose. Para crianças, o ideal é consumir apenas a partir dos 4 anos, para evitar riscos de engasgo ou até de broncoaspirar.

Veja Também

5 benefícios do consumo diário da semente de chia

11 dicas para incluir proteína vegetal na dieta e ganhar massa

Como emagrecer durante a menopausa? Entenda que alimentos consumir

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guardar abacate cortado? Veja dicas para conservar o alimento por mais tempo
Imagem de destaque
Mamas densas: entenda como essa característica impacta o diagnóstico do câncer de mama por meio da mamografia
Imagem de destaque
A preocupação do mercado imobiliário do ES no pós-eleições (fora o juro alto)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados