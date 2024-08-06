Veja o que comer no pré e pós-treino

A principal fonte de energia do organismo, explica Jhonathan Andrade, é a glicose resultante do consumo de carboidratos. O que não é usado como fonte energética pelo organismo é armazenado nos músculos, sob a forma de glicogênio. “Nosso organismo usa o glicogênio muscular para manter o bom desempenho durante as atividades físicas . Por isso, os carboidratos são indicados antes e após os treinos ou competições”, afirma.