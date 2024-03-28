Veja como o frio pode influenciar a saúde do coração

Para que o corpo não sofra tanto com as mudanças de temperatura, é necessário adotar algumas medidas de proteção, como usar roupas do estilo cebola (roupas em camada) que podem ser retiradas e colocadas facilmente a depender do clima durante o dia. Ainda, é sempre importante manter uma rotina saudável , o uso regular das medicações, os exames de rotina em dia, assim como as consultas regulares com o cardiologista responsável.