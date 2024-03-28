Carboidratos complexos

Recuperação muscular: 5 receitas proteicas com batata-doce

Além de ajudar na recuperação muscular, ela contribui para a sensação de saciedade e oferece energia de forma saudável. Aprenda a preparar opções para dar um upgrade nas refeições e nos treinos

Publicado em 28 de Março de 2024 às 08:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 mar 2024 às 08:00
Imagem Edicase Brasil
Hambúrguer de batata-doce e quinoa  Crédito: Nina Firsova | Shutterstock
A batata-doce é uma fonte incrível de carboidratos complexos, fibra, vitaminas e minerais, tornando-se um alimento fundamental para quem pratica atividades físicas regularmente. Além de ajudar na recuperação muscular, ela contribui para a sensação de saciedade e oferece energia de forma saudável. Por isso, confira 5 receitas proteicas com batata-doce!

Hambúrguer de batata-doce e quinoa

Ingredientes
  • 200 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

  • 1 xícara de chá de quinoa cozida

  • 1 ovo

  • 1/4 de xícara de chá de cebola picada

  • 2 colheres de sopa de salsinha picada

  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Misture a batata-doce amassada com a quinoa, o ovo, a cebola e a salsinha em um recipiente até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, modele a mistura em forma de hambúrgueres. Em fogo médio, aqueça uma frigideira com um pouco de azeite e grelhe os hambúrgueres até ficarem dourados de ambos os lados. Sirva acompanhado de salada ou como preferir.

Salada proteica de vegetais

Ingredientes
  • 1 cebola ralada

  • 1 colher de sopa de azeite

  • 1 colher de chá de castanha-do-Pará picada

  • 1 abobrinha cortada em cubos

  • 1 xícara de chá de salsa picada

  • 2 xícaras de chá de batata-doce cortada em cubos

  • 3 xícaras de chá de lentilha cozida

  • 1 1/2 dente de alho amassado

  • 1 xícara de chá de agrião picado

  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

  • Água fervente

Modo de preparo

Em uma panela funda, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a batata-doce, o alho e a abobrinha por 8 minutos. Em seguida, despeje a água fervente, cobrindo todos os legumes, e cozinhe até ficarem al dente. Depois, retire do fogo, escorra e deixe amornar. Em uma saladeira, coloque o agrião, os legumes cozidos, a cebola e a castanha-do-pará. Tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino e sirva a seguir.

Salada de batata-doce assada com lentilhas

Ingredientes
  • 2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida

  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva

  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico

  • Azeite, sal, folhas de rúcula e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas-doces e tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino. Leve ao forno médio pré-aquecido até ficarem macias e douradas. Retire do forno e aguarde amornar. Em uma saladeira, misture as batatas-doces assadas, a lentilha e as nozes. Adicione o azeite, o vinagre balsâmico, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente. Sirva em seguida com a rúcula.

Batata-doce recheada com queijo feta e espinafre

Batata-doce recheada com queijo feta e espinafre  Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock
Ingredientes
  • 2 batatas-doces laranjas

  • 1 xícara de chá de queijo feta

  • 1 xícara de chá de espinafre picado e refogado

  • Azeite, alecrim, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Corte as batatas-doces ao meio, coloque em uma assadeira, regue com azeite e cubra com papel alumínio. Leve ao forno médio preaquecido até ficar macia. Em um recipiente, misture o queijo feta com o espinafre, o sal, o alecrim, a noz-moscada e a pimenta-do-reino. Com uma colher, retire um pouco da polpa da batata e preencha com o recheio de queijo e espinafre. Leve ao forno médio preaquecido por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Sopa proteica de batata-doce e grão-de-bico

Ingredientes
  • 3 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

  • 200 g de grão-de-bico cozido

  • 1 cebola picada

  • 2 dentes de alho picados

  • 1 l de caldo de legumes

  • 1 colher de chá de cominho

  • Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Em seguida, adicione as batatas-doces, o grão-de-bico, o cominho e o caldo de legumes e aumente o fogo para médio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que a batata-doce esteja macia. Após, transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter uma textura cremosa. Volte a sopa para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.

