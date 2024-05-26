Veja como a fisioterapia ajuda no tratamento de dores na coluna

A dor na coluna é mais comum do que se pensa e pode ser associada a diferentes situações, como a má postura, esforços repetitivos ou problemas mais sérios como hérnia de disco ou fraturas e tumores. O estilo de vida sedentário e maus hábitos nas atividades do dia a dia também estão entre as causas da doença.
“O tratamento para esse desconforto depende do tipo e da localização da dor e pode ser feito com o auxílio da fisioterapia, medicamentos e nos casos mais graves, cirurgia. A dor na coluna nunca deve ser ignorada e somente um especialista pode fazer o diagnóstico e indicar o tratamento mais adequado”, explica o fisioterapeuta Bernardo Sampaio.
Técnicas e recursos para cada caso
A partir da avaliação e orientação de um especialista é possível fazer um tratamento fisioterapêutico para dor lombar com a utilização de aparelhos e técnicas manuais para alívio da dor, exercícios terapêuticos que visam melhorar a funcionalidade para cada caso. É importante salientar que o tempo de tratamento pode variar de pessoa para pessoa e que as técnicas e recursos a serem utilizados também variam, mesmo tendo o mesmo diagnóstico.
“Podemos indicar exercícios de alongamento e fortalecimento utilizando faixas e elásticos, bem como exercícios de fortalecimento utilizando bola Suíça. O plano de tratamento e exercícios é individualizado para cada paciente. Por isso, a participação do fisioterapeuta é tão fundamental”, enfatiza Bernardo Sampaio.
Medidas para tratar e prevenir dores na lombar
Esse desconforto atinge uma grande parte da população, estando entre as principais causas de absentismo ao trabalho. Mesmo essa dor, geralmente, sendo benigna, pode ser incômoda e incapacitante. Pode degradar muito a qualidade de vida das pessoas. Mas, felizmente, geralmente, existe um conjunto de medidas curativas e preventivas que nos permitem tratar e prevenir o problema.
Por isso, o fisioterapeuta destaca a importância da prevenção, como prestar atenção na postura corporal no dia a dia, adotar estilo de vida saudável para evitar o sobrepeso, praticar atividade física regularmente e fazer alongamentos diários.