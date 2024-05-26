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Cuidados

Veja como a fisioterapia ajuda no tratamento de dores na coluna

Especialista explica que exercícios e bons hábitos ajudam a prevenir e tratar as dores lombares

Publicado em 26 de Maio de 2024 às 10:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 mai 2024 às 10:00
Imagem Edicase Brasil
Fisioterapia ajuda no tratamento contra dores na coluna  Crédito: Ground Picture | Shutterstock

A dor na coluna é mais comum do que se pensa e pode ser associada a diferentes situações, como a má postura, esforços repetitivos ou problemas mais sérios como hérnia de disco ou fraturas e tumores. O estilo de vida sedentário e maus hábitos nas atividades do dia a dia também estão entre as causas da doença.

“O tratamento para esse desconforto depende do tipo e da localização da dor e pode ser feito com o auxílio da fisioterapia, medicamentos e nos casos mais graves, cirurgia. A dor na coluna nunca deve ser ignorada e somente um especialista pode fazer o diagnóstico e indicar o tratamento mais adequado”, explica o fisioterapeuta Bernardo Sampaio.

Imagem Edicase Brasil
Utilizar faixas e elásticos nos exercícios ajuda no fortalecimento da coluna  Crédito: LightField Studios | Shutterstock

Técnicas e recursos para cada caso

A partir da avaliação e orientação de um especialista é possível fazer um tratamento fisioterapêutico para dor lombar com a utilização de aparelhos e técnicas manuais para alívio da dor, exercícios terapêuticos que visam melhorar a funcionalidade para cada caso. É importante salientar que o tempo de tratamento pode variar de pessoa para pessoa e que as técnicas e recursos a serem utilizados também variam, mesmo tendo o mesmo diagnóstico.

“Podemos indicar exercícios de alongamento e fortalecimento utilizando faixas e elásticos, bem como exercícios de fortalecimento utilizando bola Suíça. O plano de tratamento e exercícios é individualizado para cada paciente. Por isso, a participação do fisioterapeuta é tão fundamental”, enfatiza Bernardo Sampaio.

Medidas para tratar e prevenir dores na lombar

Esse desconforto atinge uma grande parte da população, estando entre as principais causas de absentismo ao trabalho. Mesmo essa dor, geralmente, sendo benigna, pode ser incômoda e incapacitante. Pode degradar muito a qualidade de vida das pessoas. Mas, felizmente, geralmente, existe um conjunto de medidas curativas e preventivas que nos permitem tratar e prevenir o problema.

Por isso, o fisioterapeuta destaca a importância da prevenção, como prestar atenção na postura corporal no dia a dia, adotar estilo de vida saudável para evitar o sobrepeso, praticar atividade física regularmente e fazer alongamentos diários.

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