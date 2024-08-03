Veja as causas e os sintomas da síndrome do bebê sacudido

Ele explica que, no hospital, para identificar a síndrome do bebê sacudido, é necessário atenção com a criança que chega no pronto-socorro, realizando exames neurológicos. “Entre os procedimentos comuns, estão a anamnese detalhada, exame físico minucioso com exame de fundo de olho, tomografia computadorizada, ressonância magnética e biomicroscopia de fundo de olho. É importante destacar que, na grande maioria das vezes, crianças com quadros assim foram alvo de abuso infantil e maus-tratos”, comenta.