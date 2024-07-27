Veja alimentos que favorecem e prejudicam o intestino

Além disso, é importante manter-se hidratado com o consumo regular de água, que também contribui com o funcionamento do intestino e eliminação de toxinas. Existe uma recomendação geral de aproximadamente 35 ml por cada kg de peso, ou seja, uma pessoa com 65 kg deve tomar aproximadamente 2,27 litros de água por dia, por exemplo. Assim, a quantidade necessária está associada a cada condição individual.