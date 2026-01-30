Veja 5 alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade

Peixes são essenciais para a manutenção do sistema imunológico Crédito: Shutterstock

O sistema imunológico é um conjunto complexo e dinâmico de células e moléculas existentes no corpo humano, que interagem entre si e têm como objetivo comum enfrentar ameaças internas e externas, garantindo a defesa de nosso organismo.

Esse sistema elimina toxinas, identifica e combate vírus, bactérias, parasitas, micróbios e fungos invasores, e ainda cria anticorpos para evitar a possibilidade de novas invasões. Em síntese, funciona como um escudo de proteção à nossa saúde.

No verão, a tendência é irmos com mais frequência a lugares com aglomeração de pessoas, ficarmos mais expostos ao calor e a ambientes fechados com ar-condicionado, e cometermos excessos em relação à comida e bebida. Portanto, nossa imunidade corre mais riscos e precisa ser fortalecida.

“O sistema imunológico funciona como uma barreira que protege o corpo humano de diversos causadores de doenças e precisa estar sempre atuando plenamente. A alimentação é um aliado importante nessa manutenção, fornecendo nutrientes-chave, como vitaminas, ácido fólico e Ômega 3, que ajudam as células de defesa a cumprirem sua missão”, destaca a nutricionista Giselli Prucoli, da MedSênior. Ela listou 5 alimentos aliados do sistema imunológico. Confira!